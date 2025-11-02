Connect with us

Calciomercato News

Mercato Milan, retroscena Saelemaekers! Allegri decisivo e Roma beffata. Intanto Pellegrini... Ultimissime

Calciomercato News

De Winter, il retroscena: prima del Milan, la Roma lo aveva chiesto al Genoa. La ricostruzione del tentativo estivo

Calciomercato News

Milan Roma e quelle incredibili storie di mercato! Retroscena estivo su Svilar: Tare ci ha provato ma... La ricostruzione

Calciomercato News

Calciomercato Milan, riprende quota lo scambio Santiago Gimenez Dovbyk ma Tare valuta anche un'importante alternativa. Lo scenario

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare non molla l'obiettivo: sfida all'Inter. La notizia

Calciomercato

Mercato Milan, retroscena Saelemaekers! Allegri decisivo e Roma beffata. Intanto Pellegrini… Ultimissime

Milan news 24

Published

26 secondi ago

on

By

Saelemaekers

Mercato Milan, spunta il retroscena legato a Saelemaekers: Massimiliano Allegri ha stoppato il ritorno del belga a Roma. Idea Pellegrini per i rossoneri

Le strade di Milan e Roma si sono incrociate più volte sul mercato Milan estivo, creando diversi retroscena interessanti. Il primo contatto risale alla fine della scorsa stagione e riguardava Alexis Saelemaekers.

L’esterno belga, reduce da una «stagione positiva in giallorosso» in prestito nell’ambito dello scambio con Abraham, era l’oggetto del desiderio della Roma. Il club capitolino era addirittura «disposto a inserire un altro giocatore come contropartita» pur di acquisire il belga a titolo definitivo.

L’operazione è sfumata per precisa volontà del tecnico Massimiliano Allegri: è stato Allegri, infatti, a chiedere alla società di «non approfondire i discorsi», perché puntava (e punta tuttora) su Saelemaekers e voleva la sua permanenza in squadra. La dirigenza ha seguito la volontà di Max, e da quel momento non si è più parlato di un addio di Saelemaekers.

Mercato Milan, spunta Pellegrini: scadenza e l’interesse del Milan

Il mercato ha poi virato su un altro nome di peso: Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe ’96 e bandiera della Roma potrebbe lasciare la Capitale. Il suo contratto è in scadenza, e ad oggi «non ci sono i margini» per un rinnovo.

La situazione contrattuale di Pellegrini lo ha reso un obiettivo potenziale per diversi top club italiani. Tra i club ai quali è stato accostato con insistenza, come riporta Calciomercato.com, c’è anche il Milan. L’arrivo di un centrocampista italiano di quel calibro rappresenterebbe un’occasione di mercato molto allettante per i rossoneri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.