Mercato Milan, Romano svela tutto: «I rossoneri ci hanno pensato nell’estate 2024 come occasione last minute. Ecco cosa è successo»

Mercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo, ha svelato un importante retroscena su Osimhen: le sue dichiarazioni

Il lungo e complesso trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray è stato finalizzato solo alle condizioni poste dal club partenopeo, come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Il giornalista ha raccontato il retroscena chiave della trattativa: l’inserimento di una clausola anti-Italia.

Il Veto Di De Laurentiis: Niente Cessioni Ai Rivali

Secondo Romano, il Napoli ha combattuto per inserire questa condizione che impedisce ai turchi di cedere l’attaccante nigeriano a qualsiasi club italiano. Il veto è di natura puramente competitiva e strategica, con l’obiettivo di evitare che Osimhen tornasse a rinforzare una diretta concorrente in Serie A.

«Per i prossimi due anni, Osimhen non può essere quindi ceduto in Italia. Questa clausola è stata accettata dai turchi e dal giocatore ed è stato un passaggio fondamentale nella trattativa fin dal primo giorno».

Milan e Juventus Tra I Club Interdetti

La ragione per cui il Napoli ha insistito su questo punto è la consapevolezza dell’interesse pregresso manifestato dalle big italiane, come confermato da Romano:

Il presidente Aurelio De Laurentiis, pur accettando di cedere il giocatore per la cifra monstre di 75 milioni di euro, ha sempre voluto evitare che il suo ex capocannoniere finisse in Italia, preferendo un trasferimento esclusivo all’estero. La clausola anti-Italia è, di fatto, il prezzo pagato dai turchi per la tranquillità del Napoli.