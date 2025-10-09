Calciomercato
Mercato Milan, aneddoto Odogu: i rossoneri l’hanno strappato ad un altro club di Serie A. Importantissima rivelazione
Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di MilanVibesHQ, ha svelato un interessante retroscena di mercato che riguarda il giovane difensore tedesco David Odogu. Il suo nome era circolato con insistenza in orbita Milan durante la sessione estiva, ma l’interesse per il talento classe 2006 non era limitato ai rossoneri.
Di Marzio ha infatti confermato la qualità del profilo, un’indicazione ricevuta direttamente dagli addetti ai lavori:
PAROLE – «Quando tirammo fuori il nome di Odogu per il Milan, mi informai con degli addetti ai lavori e mi dissero tutti che era un ottimo giocatore».
Il giovane centrale, che ha già fatto il suo esordio in Bundesliga con il Wolfsburg, era un obiettivo concreto per la strategia di ringiovanimento della rosa portata avanti dal DS Igli Tare.
A rendere la trattativa una vera e propria sfida di mercato, però, c’era la concorrenza di un altro club di Serie A, la Fiorentina dell’ex tecnico Stefano Pioli: «C’era anche la Fiorentina sotto che lo stava trattando».
Questo retroscena sottolinea come il Milan stia monitorando attivamente i migliori prospetti internazionali, anche se la richiesta di Massimiliano Allegri di un difensore d’esperienza potrebbe momentaneamente congelare l’interesse per i profili più acerbi.