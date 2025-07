Mercato Milan, retroscena Maignan! Intreccio in Serie A, se fosse partito sarebbe arrivato lui

Mercato Milan, conferme sul retroscena legato alla possibile partenza di Maignan: il sostituto designato era Milinkovic-Savic, ora al Napoli

Il calciomercato Milan è un vortice di voci, trattative e, a volte, clamorosi dietrofront. Una recente rivelazione di Matteo Moretto, autorevole giornalista sportivo, ha svelato un retroscena incredibile che avrebbe potuto cambiare il volto della porta del Milan. Sembra infatti che il gigante serbo Vanja Milinković-Savić fosse in cima alla lista dei desideri del Milan come potenziale sostituto di Mike Maignan, qualora quest’ultimo avesse lasciato i colori rossoneri.

La notizia, riportata da Moretto, getta una luce su un periodo di grande incertezza per i tifosi milanisti. L’eventuale partenza di Maignan, uno dei portieri più forti e apprezzati a livello internazionale, avrebbe lasciato un vuoto enorme tra i pali del Diavolo. È in questo contesto che emerge con forza il nome di Milinković-Savić, portiere del Torino, conosciuto per la sua imponente statura, le sue grandi parate e una presenza scenica non indifferente.

La fonte di queste indiscrezioni è lo stesso Matteo Moretto, un giornalista sempre ben informato sulle dinamiche del calciomercato italiano e internazionale. Le sue parole, riportate con sicurezza, indicano che gli “assicuravano” della ferma intenzione del Milan. Ed è qui che entra in gioco un nome chiave per il futuro del club rossonero: Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Tare, avrebbe avuto un ruolo centrale in questa ipotetica trattativa. La sua visione strategica e la sua profonda conoscenza del panorama calcistico, specialmente in Italia, lo avrebbero portato a identificare in Milinković-Savić il profilo ideale per un’eventuale successione di Maignan.

L’interesse del Milan per Milinković-Savić era dunque molto concreto e non una semplice voce di corridoio. Il piano era chiaro: se Maignan fosse partito, la porta rossonera sarebbe stata affidata al talentuoso serbo. Fortunatamente per il Milan e i suoi sostenitori, Maignan è rimasto a Milanello, scongiurando così uno scenario che avrebbe visto la partenza di uno dei pilastri della squadra. La sua conferma è stata una notizia eccellente per la stabilità e la competitività del club.

Ma la storia non finisce qui. Dopo che il Milan ha visto sfumare l’opportunità di ingaggiare Milinković-Savić per la permanenza di Maignan, un’altra grande protagonista del campionato italiano ha deciso di affondare il colpo: il Napoli. La squadra partenopea, sempre attenta alle opportunità di mercato, ha evidentemente visto nel portiere granata un profilo interessante per i propri obiettivi, decidendo di agire con determinazione per assicurarsene le prestazioni. Questo dimostra ancora una volta quanto il calciomercato sia un ambiente dinamico e in continua evoluzione, dove le priorità e le strategie dei club possono cambiare rapidamente.

Questa vicenda sottolinea la mentalità proattiva della nuova dirigenza del Milan, con Igli Tare che sta già dimostrando le sue capacità nel individuare talenti e nel pianificare il futuro della squadra. Anche il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, sarà senza dubbio soddisfatto di avere a disposizione una rosa con diverse opzioni e profili di alto livello, segno di un lavoro di squadra tra dirigenza e staff tecnico. Le rivelazioni di Moretto ci offrono uno spaccato interessante su come le squadre si muovano dietro le quinte per costruire organici competitivi. Il Milan ha dimostrato di avere un piano B solido per la sua porta, segno di una programmazione attenta e di una visione a lungo termine.