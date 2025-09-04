Mercato Milan, retroscena Nkunku: ecco chi è stato ad introdurlo ai compagni di squadra. Nome a sorpresa

Mercato Milan, importante retroscena relativo a Nkunku: è stato Rafael Leao il primo ad introdurre l’ex Chelsea allo spogliatoio rossonero

L’arrivo di Christopher Nkunku nel calciomercato Milan ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Dopo un’estate di speculazioni, il talentuoso francese ha finalmente messo piede a Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. A raccontare i primi retroscena è stato il giornalista di La Gazzetta dello Sport, Marco Guidi.

L’accoglienza di Nkunku è stata calorosa, in particolare da parte del connazionale e grande amico, Mike Maignan. Nonostante il portiere fosse assente, in ritiro con la sua nazionale, Nkunku ha voluto sedersi accanto al suo posto nello spogliatoio, dimostrando da subito un feeling speciale. Questo gesto, raccontato da Guidi, sottolinea il legame tra i due giocatori, che si conoscono dai tempi del Chelsea, dove Nkunku era affettuosamente chiamato “Christo”.

Un’altra figura chiave nell’accoglienza è stato Rafa Leao. Secondo il racconto, è stato proprio il portoghese a introdurre il nuovo acquisto nello spogliatoio. I tifosi sperano che questa intesa iniziale possa tradursi in una sinergia vincente in campo.

L’arrivo di Nkunku segna un momento importante nella strategia di mercato del direttore sportivo Igli Tare, il quale sembra aver puntato con decisione su giocatori di alto profilo internazionale per rinforzare la squadra. La presenza di un’importante “colonia francese” a Milanello, arricchita anche da Adrien Rabiot, rende l’ambiente ancora più stimolante per il neo-acquisto. L’attesa è ora tutta rivolta al rientro dei nazionali per vedere il Milan di Allegri al completo.

Per chi è interessato a Nkunku

Christopher Nkunku è un trequartista o attaccante che si adatta a diversi ruoli offensivi. Le sue doti principali sono l’agilità, la visione di gioco e la capacità di segnare. Al Lipsia e al Chelsea ha dimostrato di essere un giocatore versatile e decisivo, pronto a mettere la sua tecnica a servizio della squadra. L’aspettativa è che possa formare un duo letale con Leao e arricchire l’attacco rossonero.