Mercato Milan, Tare ci ha provato veramente! Contatti col top club, poteva arrivare lui in difesa

Mercato Milan, Igli Tare nella giornata di ieri ci ha provato seriamente per Kimpembe del PSG: ecco come è andata

Il calciomercato Milan è un momento di passione, speranza e, a volte, delusioni per i tifosi. L’ultima sessione non ha fatto eccezione, specialmente per i sostenitori del Milan. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, i rossoneri si sono mossi con l’obiettivo di costruire una squadra solida, in grado di competere ai massimi livelli. La difesa, in particolare, era considerata un reparto cruciale da rinforzare. In questo contesto, un nome ha acceso l’interesse della dirigenza milanista: Presnel Kimpembe, il talentuoso difensore del Paris Saint-Germain (PSG).

L’interesse del Milan per Kimpembe non è stato un semplice pettegolezzo. Si è trattato di un’iniziativa concreta, volta a portare a Milano un giocatore con un curriculum di altissimo livello. Cresciuto nel vivaio del PSG, Kimpembe è un centrale difensivo forte fisicamente, con un’ottima visione di gioco e la capacità di impostare l’azione dalle retrovie. La sua esperienza in Champions League e con la nazionale francese, con cui ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018, lo rendono un profilo estremamente appetibile.

La notizia, riportata dalla prestigiosa testata francese “L’Équipe”, conferma come il Milan avesse sondato il terreno per un possibile trasferimento. I contatti con l’entourage del giocatore e con il PSG sarebbero stati avviati nelle fasi finali del mercato. L’idea di Allegri e Tare era quella di affiancare un elemento di esperienza internazionale ai giovani talenti già presenti in rosa, creando un reparto difensivo quasi inespugnabile. Un muro francese che avrebbe potuto fare la differenza in Serie A e in Europa.

Nonostante l’approccio del Milan, la trattativa non ha mai preso davvero il volo. La risposta del difensore è stata negativa. Kimpembe ha mostrato la volontà di rimanere a Parigi, dove è una pedina fondamentale per il PSG. La sua scelta, seppur deludente per i tifosi rossoneri, è comprensibile: il giocatore si sente legato al club che lo ha lanciato e continua a lottare per i massimi traguardi in Ligue 1 e in Champions League.

Questa mossa di mercato, sebbene non andata a buon fine, rivela molto sulla strategia del nuovo Milan di Allegri e Tare. Il club è pronto a investire su giocatori di alto profilo per tornare ai vertici del calcio italiano. L’interesse per un difensore del calibro di Kimpembe dimostra l’ambizione e la determinazione della nuova dirigenza. L’obiettivo non è solo vincere, ma farlo con una squadra di talento e carisma.

Ora che il mercato è chiuso, i rossoneri dovranno concentrarsi sui giocatori in rosa, ma è lecito pensare che il nome di Presnel Kimpembe possa tornare di attualità in futuro. Il calcio, come sappiamo, è pieno di sorprese e di colpi di scena. E il Milan di Allegri e Tare ha appena iniziato a scrivere la sua nuova storia. L’interesse per un difensore top player come Kimpembe è un segnale forte: il Diavolo è tornato a sognare in grande.