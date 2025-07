Mercato Milan, il retroscena su Guela Doue dà speranza ai tifosi! Missione diplomatica in corso. La situazione

Mercato Milan, spunta il retroscena su Guela Doue: missione diplomatica di Tare per ricucire i rapporti con lo Strasburgo

Il calciomercato Milan non molla la presa su Guéla Doué. Il giovane talento continua a essere uno degli obiettivi principali per il rafforzamento della rosa rossonera in vista della prossima stagione. Gli sforzi della dirigenza milanista si concentrano non solo sul convincere il giocatore, ma anche sul ristabilire e migliorare i rapporti con la proprietà del club detentore del cartellino di Doué, che è la stessa del Chelsea. Questo aspetto relazionale si rivela cruciale, poiché le trattative tra club sono spesso influenzate da dinamiche che vanno oltre la semplice valutazione economica del giocatore.

Al momento, la distanza tra la valutazione che il Milan attribuisce a Guéla Doué e quella della società venditrice rimane significativa. Questa “forbice” nelle stime è un ostacolo comune nelle negoziazioni di mercato, ma il Milan, con il suo nuovo assetto dirigenziale, è determinato a trovare un punto d’incontro. L’obiettivo è limare le divergenze e raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.

La notizia, riportata dal rinomato esperto di mercato Fabrizio Romano, sottolinea la persistenza del Milan nell’inseguire Doué. Romano, noto per la sua affidabilità e la sua profonda conoscenza del calciomercato internazionale, evidenzia come il club di Via Aldo Rossi stia procedendo con cautela ma con fermezza nel tentativo di portare il talentuoso giocatore a Milano. Questo interesse non è casuale: Guéla Doué è considerato un elemento in grado di apportare qualità e profondità alla rosa, rispondendo alle esigenze tattiche della squadra.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan segna un cambiamento significativo nella strategia di mercato del club. Tare, con la sua vasta esperienza e la sua riconosciuta abilità nel scovare talenti e condurre trattative complesse, sta sicuramente giocando un ruolo chiave in questa fase. La sua visione e la sua capacità di costruire relazioni solide con altri club potrebbero essere determinanti per superare le attuali difficoltà nella trattativa per Doué.

Altrettanto importante è la presenza di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Allegri, un tecnico navigato e vincente, avrà voce in capitolo nella scelta dei giocatori che andranno a comporre la sua squadra. È lecito supporre che Doué rientri pienamente nei piani tecnici dell’allenatore, che vede nel giocatore le caratteristiche ideali per il proprio schema di gioco e per l’ambizione di un Milan sempre più competitivo ai massimi livelli. La sinergia tra Tare e Allegri è fondamentale per identificare e acquisire i profili giusti che possano rafforzare la squadra e permettere al Milan di raggiungere i suoi obiettivi stagionali.

La pazienza e la diplomazia saranno le chiavi per il Milan in questa fase delle trattative. Riuscire a ricostruire e solidificare i rapporti con la proprietà che gestisce anche il Chelsea è un investimento a lungo termine che potrebbe portare frutti non solo per l’affare Doué, ma anche per future operazioni di mercato. Il mondo del calcio è interconnesso, e le relazioni inter-club possono facilitare o ostacolare significativamente le operazioni. Il Milan è consapevole di ciò e sta agendo di conseguenza.