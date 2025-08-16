Mercato Milan, retroscena Chiesa! Pista rossonera ancora viva, l’esterno ha espresso questo desiderio in caso di addio al Liverpool

Mercato Milan, clamoroso retroscena Chiesa: l’esterno, in caso di addio al Liverpool, ha messo i rossoneri in cima alla lista delle preferenze

La Premier League 2025/2026 è partita con il botto, e il Liverpool, campione in carica, ha subito dimostrato di voler difendere il titolo con le unghie e con i denti. La vittoria per 4-2 contro il Bournemouth all’esordio non è stata una passeggiata per i Reds, che hanno dovuto faticare più del previsto per conquistare i primi tre punti della stagione. E a decidere le sorti dell’incontro è stato un protagonista a dir poco inatteso: Federico Chiesa.

Il match di ieri ha visto il Liverpool portarsi in doppio vantaggio grazie alle reti di Ekitike e Gakpo, ma il Bournemouth non si è arreso, agguantando il pareggio con una doppietta di Semenyo. La tensione era palpabile ad Anfield, ma a risolvere la situazione, all’88° minuto, ci ha pensato proprio l’attaccante italiano, subentrato dalla panchina. Un tiro, a dire il vero, un po’ sporco, colpito con l’esterno, ma su cui l’ex Juventus è stato bravissimo a coordinarsi in maniera improvvisa e decisiva. Un gol pesante, che ha rotto l’equilibrio e spianato la strada al 4-2 finale, siglato poi da Salah nel recupero. Ma l’eroe di giornata, quello che si è preso la scena e tutti gli onori, è stato senza dubbio Chiesa.

Questa performance non è solo un semplice gol, ma una vera e propria rivincita per il classe ’97. Dopo una stagione complicatissima sul fronte infortuni e le immancabili voci di mercato che lo hanno accompagnato, Chiesa ha dato un segnale forte e chiaro. La sua prestazione ha immediatamente riacceso il dibattito sul suo futuro ad Anfield e sulle tante squadre italiane che lo corteggiano.

Le sirene di mercato sono infatti fortissime. Il Napoli di Antonio Conte, che lo stima parecchio e lo considera un giocatore che senza dubbio può far comodo, non gli ha mai tolto gli occhi di dosso. Anche l’Atalanta di Gasperini, sempre attenta ai talenti in uscita, resta una pista credibile per il giocatore. E poi c’è il calciomercato Milan, che da tempo tiene sotto stretta osservazione la situazione dell’attaccante. Un colpo eventuale, come riporta Calciomercato.it, potrebbe concretizzarsi nelle fasi finali del mercato, ma la decisione finale è ancora in bilico, e dipenderà sia dal Liverpool che dalla volontà dello stesso giocatore.

I segnali arrivati ieri sera sono stati significativi. L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, non si è sbilanciato sulla possibile cessione di Chiesa, anzi. Le sue parole nel post-partita lasciano intravedere la volontà di trattenere il giocatore: “Avevo bisogno di un 9 e l’ho portato dentro. Lui ha ripagato così e questo è sempre positivo per il suo futuro al club. Finché è qui, è sicuramente un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà. Ha avuto difficoltà la scorsa stagione, sfortunatamente ha saltato anche il nostro tour in Asia, quindi si sente la mancanza di questo. Da lui prendo quello che posso, quando ho avuto bisogno l’ho sempre utilizzato.” Insomma, almeno pubblicamente, la cessione è tutt’altro che scontata. Anche perché lo stesso Chiesa di base ha sempre preferito provare a giocarsi le sue carte ad Anfield.

Tuttavia, le voci non si placano. Secondo il giornalista di ‘7 Gold’ Alfonso Sciascia, ci sarebbero stati contatti sempre più fitti tra il Milan e gli agenti dell’attaccante, che, non a caso, spera anche di tornare presto in Nazionale. Una pista su cui il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, starebbe ancora lavorando con grande impegno, in accordo con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante i rossoneri, per ora, restino alla finestra, dietro Atalanta e Napoli che continueranno a monitorare la situazione, il gol decisivo di Chiesa potrebbe aver aumentato non solo la sua voglia di continuare a brillare in Premier League, ma anche la convinzione del Milan di tentare l’affondo per questo talento purissimo. Il calciomercato è ancora lungo, e le sorprese, come dimostrato dalla prima giornata di Premier, non mancheranno di certo.