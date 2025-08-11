Mercato Milan, oggi il giorno di Athekame? La mossa del terzino è una sentenza sul futuro. Cosa è successo ieri

Mercato Milan, quella di oggi può essere la giornata decisiva per Athekame, terzino dello Young Boys: cosa è successo ieri

Il calciomercato Milan non si ferma un attimo sul mercato e, dopo aver quasi definito l’arrivo di Koni De Winter, è pronto a piazzare un altro colpo in entrata che farà sognare i tifosi rossoneri. La giornata odierna, martedì 12 agosto 2025, è infatti attesa per la fumata bianca che porterà Zachary Athekame, promettente terzino destro dello Young Boys, a vestire la gloriosa maglia rossonera. La notizia, riportata con grande risalto da Tuttosport, conferma le grandi ambizioni del club di Via Aldo Rossi, guidato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dall’esperto tecnico Massimiliano Allegri.

Il Milan ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione nel rafforzare la rosa, andando a pescare un talento cristallino nel campionato svizzero. L’operazione per Athekame si dovrebbe chiudere sulla base di 10,5 milioni di euro, una cifra che include anche i bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi futuri del giovane laterale. Un investimento significativo, che testimonia la fiducia della dirigenza nelle qualità e nel potenziale del giocatore.

Zachary Athekame, classe 2005, è considerato uno dei terzini destri più promettenti del panorama calcistico europeo. Le sue qualità fisiche, unite a una notevole tecnica individuale e a una grande propensione offensiva, lo rendono un profilo ideale per il calcio moderno. La sua capacità di spingere sulla fascia, creando superiorità numerica e offrendo cross pericolosi, lo rende un’arma in più per l’attacco rossonero, che sarà certamente affamato di gol sotto la guida di Allegri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giovane svizzero avrebbe già disputato la sua ultima partita con la maglia giallonera dello Young Boys nella giornata di ieri. Entrato in campo negli ultimi 13 minuti della sfida contro il Sion, Athekame ha salutato i suoi ormai ex tifosi, pronto a imbarcarsi in una nuova e stimolante avventura in Serie A. L’imminente arrivo di Athekame conferma la strategia del Milan di puntare su giovani talenti con grandi prospettive di crescita, affiancandoli a giocatori più esperti per creare un mix equilibrato e vincente.

L’entusiasmo tra i tifosi rossoneri è palpabile. Con Igli Tare al timone del mercato e Massimiliano Allegri a guidare la squadra in campo, il Milan si prepara a una stagione da protagonista, con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’arrivo di Zachary Athekame è solo l’ultimo tassello di un mercato ambizioso che promette ancora sorprese.