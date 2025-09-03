Mercato Milan, retroscena Arnau Martinez! I rossoneri ci hanno provato seriamente, la clamorosa ricostruzione

Mercato Milan, nelle ultime ore della sessione estiva Igli Tare ci ha provato seriamente per Arnau Martinez del Girona: il retroscena

Il calciomercato estivo 2025 si è concluso, ma le manovre e le trattative del Milan rimangono un argomento di grande interesse. Nonostante la finestra di trasferimenti si sia chiusa alle ore 20:00 del 1° settembre, continuano a emergere dettagli sulle mosse che il club rossonero, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha cercato di portare a termine. Tra le posizioni che il calciomercato Milan voleva rinforzare, quella del terzino destro era una delle più cruciali.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza rossonera aveva puntato gli occhi su due giovani talenti spagnoli: Arnau Martinez e Hector Fort. I nomi, per chi segue da vicino il calcio iberico, non sono una sorpresa. Martinez, classe 2003, è un pilastro del Girona, squadra che nell’ultima stagione ha sorpreso tutti con il suo gioco scintillante. Fort, invece, è un prodotto della celebre cantera del Barcellona, un giovane promettente che rappresenta il futuro del club catalano. Entrambi sono profili che si adattano perfettamente alla filosofia di Tare: giovani, con un grande potenziale di crescita e già con esperienza ad alti livelli.

L’interesse del Milan per questi due giocatori era concreto, ma le trattative non sono mai decollate per ragioni di tempistica e condizioni. Come spesso accade nel calciomercato, i negoziati sono complessi e richiedono la giusta sincronia. Per Arnau Martinez, il Girona ha probabilmente alzato un muro, consapevole di avere in mano un giocatore chiave per il proprio progetto. Cedere un difensore di quella caratura non sarebbe stato facile, e il Milan avrebbe dovuto presentare un’offerta economica molto allettante. Sul fronte Hector Fort, la situazione era ancora più delicata. Il Barcellona ha sempre considerato i propri gioielli della Masia come incedibili o quasi, e liberarsi di un talento del genere avrebbe richiesto un’operazione complessa e, probabilmente, fuori portata per le tempistiche stringenti della fine del mercato.

Il Milan, dunque, si è trovato di fronte a un bivio: insistere per giocatori difficili da raggiungere o virare su altri obiettivi. La scelta è caduta su quest’ultima opzione, ma i nomi di Martinez e Fort rimangono segnati sui taccuini di Igli Tare in vista delle prossime finestre di calciomercato. La ricerca di un terzino destro di spessore continua a essere una priorità per la società rossonera, che vuole mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa sempre più competitiva in ogni ruolo.

Nonostante il mancato arrivo di uno di questi due profili, il Milan ha comunque concluso una sessione estiva molto attiva, rinforzando diversi reparti con l’obiettivo di competere per i massimi traguardi. Il lavoro di Tare e il suo staff è costante, e l’attenzione si sposta già sulle future opportunità di mercato per puntellare la rosa e renderla ancora più forte. Il Milan è un cantiere aperto e la costruzione della squadra perfetta è un processo continuo, fatto di intuizioni, negoziazioni e, a volte, anche di occasioni mancate che possono diventare le basi per i successi futuri.