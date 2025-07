Mercato Milan, incredibile retroscena Adli! C’entra Pioli, cosa è successo con la Fiorentina. Ultime

Mercato Milan, clamoroso retroscena su Adli: Stefano Pioli, nuovo tecnico della Fiorentina, ha deciso per il mancato riscatto del francese

La Fiorentina ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Yacine Adli, talentuoso centrocampista che ha militato in prestito a Firenze durante la stagione 2024-2025. Una decisione che ha sorpreso molti addetti ai lavori e che, secondo Flavio Ognissanti, esperto di mercato, avrebbe una motivazione ben precisa: la volontà di Stefano Pioli, il nuovo allenatore della Fiorentina ed ex tecnico del Milan, che avrebbe preferito altri profili per rinforzare il centrocampo viola.

Il Dito di Pioli sul Mancato Riscatto

Adli, di proprietà del calciomercato Milan con un contratto in scadenza nel 2026, era arrivato a Firenze con la speranza di ritrovare continuità e dimostrare il suo valore dopo un periodo meno brillante in rossonero. La sua stagione in maglia viola, pur con qualche alto e basso, aveva mostrato sprazzi del suo indubbio potenziale, facendo ipotizzare un riscatto quasi scontato da parte della società gigliata. Il prezzo fissato per l’acquisto definitivo, 10 milioni di euro, non sembrava una cifra insormontabile per un giocatore delle sue qualità. Tuttavia, l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina ha evidentemente cambiato le carte in tavola.

L’ex allenatore del Milan, che conosce bene Adli avendolo avuto a disposizione proprio in rossonero, avrebbe espresso la sua preferenza per altri calciatori con caratteristiche differenti, ritenendoli più funzionali al suo progetto tecnico. Questa scelta, se confermata, evidenzia una chiara impronta di Pioli sulla strategia di mercato della Fiorentina, dimostrando come il tecnico abbia avuto un peso significativo nelle decisioni relative alla costruzione della rosa per la prossima stagione. Il suo passato al Milan gli ha permesso di valutare Adli in prima persona, arrivando alla conclusione che il francese non fosse il tassello ideale per il suo scacchiere.

Il Futuro di Adli e le Mosse del Milan

Il mancato riscatto da parte della Fiorentina pone ora Adli in una posizione delicata. Attualmente è fuori dalla rosa del Milan, una situazione che il club rossonero dovrà affrontare con attenzione. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Tare, e il nuovo allenatore, Allegri, avranno il compito di valutare il futuro del giovane centrocampista. Diverse opzioni potrebbero aprirsi per Adli: un nuovo prestito, magari in un altro campionato dove possa avere maggiore spazio, o un tentativo di reinserimento nella rosa rossonera, anche se la concorrenza a centrocampo è sempre elevata.

Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, dovrà decidere se dare una nuova chance ad Adli o se tentare di cederlo a titolo definitivo per monetizzare e investire su altri obiettivi di mercato. La situazione di Adli è un esempio lampante di come le decisioni degli allenatori possano influenzare in modo determinante il destino dei calciatori e le strategie di mercato delle squadre. Il rifiuto di Pioli ha riacceso i riflettori sul futuro di Adli, un giocatore che, nonostante le difficoltà, ha ancora ampi margini di miglioramento e potrebbe trovare la sua dimensione in un altro contesto. La Fiorentina, dal canto suo, si muoverà su altri profili per rinforzare il centrocampo, seguendo le indicazioni del suo nuovo tecnico, Stefano Pioli, che ha già le idee chiare su come modellare la squadra viola.