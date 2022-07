Il Milan, oltre la pista Tanganga, tiene viva quella su Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte: i dettagli

Oltre a Tanganga, il Milan tiene viva anche la pista su Evan N’Dicka, centrale difensivo dell’Eintracht Francoforte.

Come riportato da Tuttosport, il giocatore è in scadenza nel 2023 e i tedeschi chiedono 18-20 milioni di euro per il suo cartellino.