Mercato Milan, rivoluzione in attacco in vista: ecco cosa potrebbe accadere. I nomi di chi potrebbe partire e di chi potrebbe arrivare

Come riportato da Tuttosport, non è escluso che in estate il Milan rivoluzioni completamente il suo reparto offensivo.

Dunque, a parte Olivier Giroud, tutti gli altri sono in bilico: da Leao fino a Rebic. Oltre che in uscita, il Milan farà ovviamente anche qualcosa in entrata per rinforzare il suo attacco e i nomi sulla lista di Maldini sono: Retegui, Balogun, Okafor, Kolo Muani, Hojlund e Openda.