Mercato Milan, rebus Pavlovic! Notizia a sorpresa, non se lo aspettava nessuno. Serbo considerato cedibile? Ultime

Mercato Milan, i rossoneri considerano cedibile Pavlovic: di fronte ad un’offerta intorno ai 20 milioni di euro potrebbe arrivare il via libera

Il mercato calcistico è in continua ebollizione e, ancora una volta, il nome di Pavlovic torna al centro delle speculazioni. Nonostante la sua indiscutibile importanza nello scacchiere rossonero, il calciomercato Milan potrebbe considerare la sua cessione in caso di un’offerta congrua, in particolare da parte di club turchi che hanno mostrato un interesse persistente per il giocatore. Questa notizia, riportata da Quotidiano Sportivo, apre scenari interessanti per la prossima stagione e per la strategia di mercato del club di Via Aldo Rossi.

L’attenzione turca su Pavlovic non è una novità. Già in passato si sono registrate indiscrezioni e sondaggi da parte di squadre della Super Lig, notoriamente aggressive sul mercato e pronte a investire su talenti affermati o con un alto potenziale. L’attuale valutazione che il Milan farebbe del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che, se confermata, rappresenterebbe un ottimo affare per le casse rossonere, consentendo di generare plusvalenze significative e di reinvestire sul mercato in entrata.

Con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Allegri alla guida tecnica, il Milan è proiettato verso una nuova era. La visione di Tare in fatto di mercato è chiara: identificare opportunità vantaggiose, sia in entrata che in uscita, per costruire una rosa competitiva e sostenibile. La possibile cessione di Pavlovic rientrerebbe in questa logica. Vendere un giocatore a una cifra considerevole permetterebbe a Tare di avere maggiore liquidità per perseguire gli obiettivi individuati da lui e da Allegri, che avrà un ruolo chiave nella definizione dei profili desiderati per rafforzare la squadra.

L’arrivo di Allegri, con la sua esperienza e il suo stile di gioco pragmatico, potrebbe portare a una revisione tattica che renderebbe la posizione di Pavlovic meno “intoccabile”. Ogni giocatore, nel nuovo assetto tattico di Allegri, dovrà dimostrare di essere funzionale al progetto. Se l’offerta turca si concretizzasse e si avvicinasse ai 20 milioni di euro, il Milan si troverebbe di fronte a una scelta strategica: trattenere un elemento di valore ma potenzialmente sacrificabile, oppure incassare una somma importante da reinvestire su altri ruoli chiave o su giovani promettenti che si adattino meglio alla visione del nuovo tecnico.

È fondamentale sottolineare che il mercato estivo è ancora lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente. L’interesse dei club turchi per Pavlovic è reale e costante, ma la decisione finale spetterà al Milan. La cifra di 20 milioni di euro, come riportato da Quotidiano Sportivo, è un punto di partenza per qualsiasi trattativa e indicherebbe la volontà del Milan di non privarsi del giocatore a qualsiasi prezzo.

In sintesi, il futuro di Pavlovic al Milan è tutt’altro che certo. Le sirene turche si fanno sentire e il club rossonero, sotto la direzione di Tare e la guida tecnica di Allegri, è pronto a valutare ogni opzione che possa rafforzare la squadra e garantire un futuro di successo. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda nei prossimi mesi e vedere se Pavlovic intraprenderà una nuova avventura o continuerà a vestire la maglia rossonera.