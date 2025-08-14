Mercato Milan, Ravezzani si sbilancia: «La squadra mi sembra attrezzata per centrare l’obiettivo»

Mercato Milan, Ravezzani sul proprio profilo X analizza la campagna acquisti dei rossoneri e fa una previsione

Le manovre del Milan sul calciomercato e il cambio in panchina stanno alimentando un dibattito acceso tra gli addetti ai lavori. A commentare la situazione è intervenuto anche il giornalista Fabio Ravezzani, che ha espresso un giudizio piuttosto positivo sul nuovo corso rossonero. Secondo Ravezzani, con gli ultimi innesti e con l’esperienza del nuovo allenatore, il Milan si candida con forza per un posto in Champions League.

L’analisi di Ravezzani si basa su una serie di fattori. L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, la gestione di Igli Tare come nuovo DS e una serie di colpi mirati sembrano aver dato nuova linfa alla squadra. La prospettiva più entusiasmante, però, è legata al reparto offensivo: “Se arrivasse anche Hojlund, con Allegri in panchina più Jashari, Ricci e Modric, il Milan mi pare ben attrezzato per centrare l’obiettivo zona Champions“. Ravezzani evidenzia come l’acquisto di Rasmus Hojlund possa essere la ciliegina sulla torta, completando una squadra che, grazie ad altri innesti di qualità come Jashari, Ricci e il clamoroso arrivo di Modric, acquisisce un profilo di alto livello.

Nonostante l’ottimismo, Ravezzani solleva un dubbio riguardo al reparto delle corsie laterali: “Resta il dubbio sulle fasce (Estupinan-Athekame-Jimenez) allo stato attuale una scommessa“. L’incertezza su questi profili, pur promettenti, rappresenta l’unico punto debole in una squadra che per il resto appare solida e ben strutturata. Il giornalista riconosce che i giocatori sulle fasce sono giovani e hanno bisogno di tempo per ambientarsi e dimostrare il loro valore, ma per l’immediato potrebbero rappresentare un rischio.

Nonostante questo, il quadro generale rimane positivo: “Ma il resto della squadra è solido“. Le parole di Ravezzani evidenziano come il Milan abbia costruito un organico equilibrato, con un mix di esperienza e gioventù che potrebbe fare la differenza. L’arrivo di Allegri, un tecnico che ha già dimostrato di saper vincere e di gestire al meglio le pressioni, è un fattore determinante per il successo del progetto. La sinergia tra la dirigenza, con Igli Tare che sta gestendo il mercato con grande abilità, e lo staff tecnico è fondamentale. Con queste premesse, il Milan si prepara ad affrontare una stagione in cui l’obiettivo minimo è il ritorno in Champions League, un traguardo che, secondo Ravezzani, è alla portata della squadra rossonera.