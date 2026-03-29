Mercato Milan, torna di moda Rashford? Il club rossonero ci pensa, ma solo a una condizione…

Mercato Milan, i rossoneri pensano a Marcus Rashord in vista della sessione estiva: ma c’è una sola condizione. Ecco quale

Marcus Rashford entra nel periodo più critico della sua esperienza in Spagna. Attualmente in prestito dal Manchester United, l’attaccante inglese ha poche settimane per convincere Hansi Flick e la dirigenza blaugrana a puntare su di lui a titolo definitivo. L’occasione nasce da una necessità clinica: il grave infortunio di Raphinha, fermo per una lesione al bicipite femorale. «Rashford dovrà compiere un salto di qualità per trascinare la squadra di Hansi Flick verso gli obiettivi stagionali: la conquista della Liga e della Champions League», sottolinea il Mundo Deportivo.

Mercato Milan, il nodo economico: tra l’accordo con lo United e i paletti della Liga

Nonostante l’entusiasmo del giocatore per l’ambiente catalano, l’operazione resta complessa sotto il profilo finanziario. Il Barcellona avrebbe già definito i termini con i Red Devils per un riscatto fissato a 30 milioni di euro, ma l’ultima parola spetterà ai conti del club. «Il trasferimento definitivo resta vincolato alla capacità del club di rispettare i rigidi parametri del Fair Play Finanziario della Liga», riporta il media iberico. Senza il via libera burocratico, l’accordo contrattuale già raggiunto con l’atleta rischierebbe di diventare carta straccia, riaprendo scenari imprevisti.

Milan e PSG in agguato: il piano B di Rashford

Se il Barcellona non dovesse riuscire a formalizzare l’acquisto entro i termini stabiliti, la concorrenza internazionale è già pronta a intervenire. Secondo il portale CaughtOffside, due top club hanno messo l’inglese nel mirino per rinforzare il proprio reparto offensivo. In particolare, il Milan di Massimiliano Allegri osserva con attenzione l’evolversi della vicenda, vedendo in Rashford un’opportunità di mercato clamorosa per alzare il livello tecnico della rosa rossonera. «Sia il Paris Saint-Germain che il Milan starebbero monitorando con attenzione l’evolversi della situazione in vista della prossima stagione», in attesa di capire se il Barcellona riuscirà a superare l’ostacolo del FPF.