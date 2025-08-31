Mercato Milan, ore bollenti per Rabiot! Contatti sempre più approfonditi con l’entourage del calciatore. Tifosi in ansia

Mercato Milan, sono ore bollenti per Adrien Rabiot: contatti sempre più frequenti con l’entourage del calciatore. I dettagli

L’asse tra Milano e Marsiglia si fa sempre più caldo, e al centro dei discorsi c’è un nome che infiamma il calciomercato: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, è diventato l’obiettivo numero uno del calciomercato Milan, che sta lavorando incessantemente per portarlo in rossonero. La notizia, riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, conferma che i contatti sono costanti e continui, con il club di Via Aldo Rossi che spinge con decisione per chiudere l’affare.

La determinazione del Milan non sorprende, visto che l’acquisto di Rabiot è una precisa richiesta del neo-tecnico Massimiliano Allegri. Dopo il suo ritorno sulla panchina rossonera, Allegri ha individuato nel centrocampista classe ’95 il tassello ideale per rafforzare la mediana, grazie alla sua versatilità, la sua fisicità e la sua esperienza internazionale. Un giocatore che può agire sia da mediano che da mezzala, garantendo qualità e quantità in mezzo al campo.

La trattativa però si preannuncia complicata, e non solo per la necessità di trovare un’intesa economica con l’Olympique Marsiglia. Come sottolineato da Moretto, la gestione dell’entourage di Rabiot non è mai semplice. I rossoneri, però, non si arrendono e stanno provando a fare di tutto per superare gli ostacoli. A guidare le operazioni di mercato c’è il nuovo direttore sportivo Igli Tare, che ha il compito di trovare la quadra e soddisfare le richieste del suo allenatore.

L’arrivo di Rabiot non sarebbe solo un colpo di mercato, ma un segnale forte delle ambizioni del Milan. Con il ritorno di Allegri e l’ingresso di Tare, il club intende costruire una squadra in grado di tornare ai vertici, non solo in Italia ma anche in Europa. Il centrocampista francese, con il suo profilo di alto livello, si inserisce perfettamente in questo progetto di rilancio. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, in attesa di capire se la telenovela Rabiot avrà un lieto fine, regalando a Allegri il suo rinforzo preferito per il centrocampo.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi. Il Milan sta lavorando duramente, con l’intenzione di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è chiaro: portare Adrien Rabiot a Milanello e metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri, per dare il via alla nuova era rossonera con un innesto di qualità e spessore. L’attesa è grande, e il mercato rossonero si infiamma con un nome che potrebbe davvero fare la differenza.