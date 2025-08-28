Mercato Milan, resta viva la pista Rabiot! Trattativa in corso, queste le condizioni per la conclusione dell’affare

Mercato Milan, i rossoneri continuano a seguire il centrocampista del Marsiglia: queste le condizioni per la fumata bianca

Il Milan è in piena attività sul mercato dopo la sorprendente sconfitta nella prima giornata di campionato. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e con il benestare del neo tecnico Massimiliano Allegri, ha individuato tre rinforzi chiave, uno per reparto, per rimettere in carreggiata la squadra. L’obiettivo è chiaro: un difensore, un centrocampista e un attaccante. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, spiccano quelli di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic, due profili che l’allenatore livornese conosce molto bene.

Adrien Rabiot, il pupillo di Allegri per il centrocampo

Il nome che sta scaldando le trattative per il centrocampo rossonero è quello di Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il calciomercato Milan ha avviato contatti concreticon il Marsiglia per assicurarsi le prestazioni del centrocampista francese. Rabiot, un vero e proprio “cavallo di battaglia” per Allegri, è stato messo sul mercato dal club marsigliese. La sua cessione è diventata una necessità per l’OM, soprattutto dopo l’acceso diverbio che lo ha visto coinvolto dopo la sconfitta contro il Rennes. A rafforzare l’ipotesi di un addio imminente c’è anche l’arrivo imminente di Hamed Junior Traoré, un centrocampista che per ruolo e caratteristiche spinge Rabiot ancora di più verso la porta d’uscita.

Il Milan sta ora lavorando per abbassare la richiesta del Marsiglia, che ammonta a 15 milioni di euro. Parallelamente, la società di via Aldo Rossi deve trovare un’intesa anche sulle commissioni da corrispondere a Veronique Rabiot, la madre-agente del calciatore. Quest’ultima, per il momento, starebbe cercando ogni spiraglio possibile per permettere al figlio di restare in Francia, ma il club rossonero, con Tare in prima linea, è determinato a chiudere l’operazione.

Vlahovic, il preferito di Allegri per l’attacco rossonero

Per il reparto offensivo, dopo le fumate nere per Boniface e Harder, il Milan è tornato con decisione su un nome che Allegri ha sempre preferito: Dusan Vlahovic. Nonostante le difficoltà nel concludere altre trattative, la pista che porta all’attaccante serbo si è riaccesa e sembra essere quella su cui la dirigenza milanista punterà con maggiore convinzione. La sconfitta iniziale e la necessità di un’iniezione di qualità e mentalità vincente hanno spinto il club a valutare un investimento importante per l’attacco. Vlahovic rappresenterebbe il profilo ideale per l’attacco rossonero, un centravanti in grado di garantire un elevato numero di reti e di dare un nuovo slancio a tutto il reparto.

Il Milan ha bisogno di rinforzi immediati per non compromettere la stagione già dalle prime battute e Tare e Allegri stanno lavorando a stretto contatto per trovare le giuste soluzioni. La coppia Rabiot-Vlahovic, unita a un possibile innesto in difesa, potrebbe essere la risposta alle attuali difficoltà della squadra, riportando entusiasmo e fiducia in un ambiente che ha bisogno di segnali forti dopo un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative. La finestra di mercato è ancora aperta e il Milan è pronto a fare mosse decisive per rinforzare la rosa.