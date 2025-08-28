Connect with us

Mercato Milan, resta viva la pista Rabiot! Trattativa in corso, queste le condizioni per la conclusione dell’affare

Calciomercato Milan, non si sblocca il rebus Adli! Un club di Serie A chiude le porte, prossimi giorni decisivi

Mercato Milan, Vlahovic ha detto sì ma Furlani si mette di traverso! Clamorosa indiscrezione, la situazione

Jimenez Milan, il rebus si infittisce! Non c’è solo il Como sul terzino, spunta anche il top club

Musah Milan, cambio di formazione per Allegri! Sorpresa con lo statunitense

21 minuti ago

Rabiot

Mercato Milan, i rossoneri continuano a seguire il centrocampista del Marsiglia: queste le condizioni per la fumata bianca

Il Milan è in piena attività sul mercato dopo la sorprendente sconfitta nella prima giornata di campionato. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e con il benestare del neo tecnico Massimiliano Allegri, ha individuato tre rinforzi chiave, uno per reparto, per rimettere in carreggiata la squadra. L’obiettivo è chiaro: un difensore, un centrocampista e un attaccante. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, spiccano quelli di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic, due profili che l’allenatore livornese conosce molto bene.

Adrien Rabiot, il pupillo di Allegri per il centrocampo

Il nome che sta scaldando le trattative per il centrocampo rossonero è quello di Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il calciomercato Milan ha avviato contatti concreticon il Marsiglia per assicurarsi le prestazioni del centrocampista francese. Rabiot, un vero e proprio “cavallo di battaglia” per Allegri, è stato messo sul mercato dal club marsigliese. La sua cessione è diventata una necessità per l’OM, soprattutto dopo l’acceso diverbio che lo ha visto coinvolto dopo la sconfitta contro il Rennes. A rafforzare l’ipotesi di un addio imminente c’è anche l’arrivo imminente di Hamed Junior Traoré, un centrocampista che per ruolo e caratteristiche spinge Rabiot ancora di più verso la porta d’uscita.

Il Milan sta ora lavorando per abbassare la richiesta del Marsiglia, che ammonta a 15 milioni di euro. Parallelamente, la società di via Aldo Rossi deve trovare un’intesa anche sulle commissioni da corrispondere a Veronique Rabiot, la madre-agente del calciatore. Quest’ultima, per il momento, starebbe cercando ogni spiraglio possibile per permettere al figlio di restare in Francia, ma il club rossonero, con Tare in prima linea, è determinato a chiudere l’operazione.

Vlahovic, il preferito di Allegri per l’attacco rossonero

Per il reparto offensivo, dopo le fumate nere per Boniface e Harder, il Milan è tornato con decisione su un nome che Allegri ha sempre preferito: Dusan Vlahovic. Nonostante le difficoltà nel concludere altre trattative, la pista che porta all’attaccante serbo si è riaccesa e sembra essere quella su cui la dirigenza milanista punterà con maggiore convinzione. La sconfitta iniziale e la necessità di un’iniezione di qualità e mentalità vincente hanno spinto il club a valutare un investimento importante per l’attacco. Vlahovic rappresenterebbe il profilo ideale per l’attacco rossonero, un centravanti in grado di garantire un elevato numero di reti e di dare un nuovo slancio a tutto il reparto.

Il Milan ha bisogno di rinforzi immediati per non compromettere la stagione già dalle prime battute e Tare e Allegri stanno lavorando a stretto contatto per trovare le giuste soluzioni. La coppia Rabiot-Vlahovic, unita a un possibile innesto in difesa, potrebbe essere la risposta alle attuali difficoltà della squadra, riportando entusiasmo e fiducia in un ambiente che ha bisogno di segnali forti dopo un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative. La finestra di mercato è ancora aperta e il Milan è pronto a fare mosse decisive per rinforzare la rosa.

