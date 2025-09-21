Mercato Milan, incredibile retroscena Rabiot! Spunta il doppio no estivo per Allegri. Cosa è successo

Mercato Milan, spunta il clamoroso retroscena relativo ad Adrien Rabiot: doppio no del francese per ricongiungersi con Allegri

La carriera di Adrien Rabiot ha preso una piega inaspettata con il suo trasferimento lampo al calciomercato Milan. Nonostante il suo sogno dichiarato di giocare un giorno in Premier League, il centrocampista francese ha scelto di sposare il progetto rossonero, concentrando le sue energie sulla conquista del 20° scudetto per il club milanese. Un obiettivo che vuole raggiungere al fianco di un volto molto familiare: il suo mentore, Massimiliano Allegri, allenatore che lo ha già guidato in passato.

Questo trasferimento ha rappresentato un vero colpo di scena nel mercato estivo. Fino a poco tempo prima, Rabiot sembrava fermamente intenzionatoa rimanere al Marsiglia e a fare una grande stagione sotto la guida di Roberto De Zerbi. Tuttavia, un litigio pesante e spiacevole con il compagno di squadra Rowe ha fatto precipitare la situazione, aprendo improvvisamente la strada a una sua cessione. Il Milan, con il suo Direttore Sportivo Tare, si è dimostrato estremamente lesto nel cogliere l’occasione. La trattativa è stata fulminea e ha portato alla chiusura dell’affare per una cifra pari a 7,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 2,5 milioni di bonus.

Un ruolo decisivo in questa operazione è stato giocato proprio da Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan ha avuto gli argomenti giusti per convincere uno dei suoi pupilli a unirsi alla squadra. La sua presenza in panchina e il loro rapporto di fiducia preesistente sono stati fattori determinanti nel persuadere Rabiot a fare questa scelta di carriera.

Per sigillare l’accordo con il Milan, il giocatore ha dovuto fare delle rinunce economiche, accettando un ingaggio inferiore rispetto ai suoi standard. L’accordo prevede uno stipendio netto di 3,5 milioni di euro a stagione. Il contratto ha una durata triennale, vincolando Rabiot al club fino al 2028. È da sottolineare che in questa transazione non è stata corrisposta alcuna commissione alla madre e agente del giocatore, Véronique, un dettaglio che ha reso l’affare ancora più vantaggioso per il club rossonero.

Questa operazione di mercato, raccontata da Calciomercato.com, sottolinea l’abilità del DS Tare e la forza di convinzione di Allegri nel costruire una squadra competitiva, pronta a lottare per i massimi traguardi. La presenza di un giocatore di qualità e esperienza come Rabiot, che ha accettato con entusiasmo di mettersi in gioco per il progetto Milan, rafforza ulteriormente le ambizioni della società. Ora, con il futuro in Premier Leaguemomentaneamente in stand-by, l’unico pensiero di Rabiot è quello di contribuire in maniera decisiva alla vittoria dello scudetto con il Milan e di consolidare il suo ruolo come uno dei protagonisti indiscussi della squadra.