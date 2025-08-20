Mercato Milan, in casa rossonera cresce la suggestione Rabiot! Allegri sponsor del francese, può arrivare se... Ultimissime

Mercato Milan, in casa rossonera sta crescendo la suggestione legata ad Adrien Rabiot: Allegri primo sponsor del francese

La notizia che ha scosso il mondo del calcio francese e non solo è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Adrien Rabiot è stato messo sul mercato dal Marsiglia. Il centrocampista francese, pilastro della squadra e pupillo di Roberto De Zerbi, si è reso protagonista di un litigio furioso con il compagno di squadra Rowe, un episodio che ha lasciato un segno profondo e negativo all’interno dello spogliatoio e della dirigenza. Questo comportamento fuori luogo non è stato tollerato né dal club, né tantomeno da Roberto De Zerbi, che vedeva in Rabiot un elemento chiave per i suoi schemi e ora si sente profondamente deluso.

La situazione è chiara: a meno di un clamoroso ripensamento e dieci passi indietro da parte del giocatore, Rabiot non vestirà più la maglia del Marsiglia. Una decisione drastica che ha spinto l’ex Juventus a mettersi immediatamente alla ricerca di una nuova sistemazione in vista della stagione appena iniziata. La posta in gioco è alta per Rabiot: l’estate prossima ci saranno i Mondiali, e la sua partecipazione dipenderà fortemente dalla sua capacità di trovare un club dove possa giocare con continuità e dimostrare il suo valore.

Naturalmente, una notizia di questa portata non poteva passare inosservata in Italia. E, come era prevedibile, il calciomercato Milan è tra i primi club a considerare seriamente l’opportunità. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, “Il Milan ci pensa” concretamente all’ingaggio di Rabiot per completare e rinforzare ulteriormente la propria mediana. L’interesse dei rossoneri non è una novità, dato che il nome di Rabiot è stato spesso accostato al club in passato. Ma ora, la situazione è cambiata radicalmente, rendendo un suo arrivo a Milano molto più che una semplice suggestione.

Non è difficile immaginare che, alla sola diffusione della notizia, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, possa aver inviato un messaggino al nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Allegri, che ha già allenato Rabiot alla Juventus, conosce bene le sue qualità tecniche e tattiche, ma anche il suo carattere focoso. Tuttavia, la possibilità di avere un centrocampista con l’esperienza e la fisicità di Rabiot, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, sarebbe un valore aggiunto notevole per il suo centrocampo. Il Milan, con Tare e Allegri al timone, sta cercando di costruire una squadra sempre più competitiva, e Rabiot potrebbe essere la pedina mancante per fare il salto di qualità definitivo.

L’operazione, però, non sarà semplice. Sebbene Rabiot sia sul mercato, il Marsiglia cercherà di monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Inoltre, la concorrenza non mancherà, con altri club europei pronti a farsi avanti. Tuttavia, la volontà del giocatore di trovare una soluzione rapida e la necessità di garantirsi un posto ai Mondiali potrebbero giocare a favore del Milan. La palla è ora nelle mani di Tare e Allegri, che dovranno valutare attentamente la situazione e decidere se affondare il colpo per un giocatore dal talento indiscusso ma dal carattere non facile. Sarà interessante vedere come evolverà questa vicenda e se il futuro di Adrien Rabiot sarà a tinte rossonere.