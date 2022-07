Il PSG spera di trovare l’accordo con il Lille entro mercoledì per Renato Sanches: i dettagli

Come riportato riportato da L’Equipe, il PSG vorrebbe che il trasferimento di Renato Sanches al PSG si concludesse prima di mercoledì.

In quella giornata il club parigino ritornerà in Francia ad allenarsi, dopo la tournée in Giappone, ma le speranze di Luis Campos devono scontrarsi con il Lille.