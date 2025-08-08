Mercato Milan, la pista Hojlund si accende! Comunicazione del Manchester United ai rossoneri, Tare gongola e prepara la prima offerta. Cifre e dettagli

Mercato Milan, si sta accendendo la pista Hojlund: il Manchester United ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto

Notizie bomba scuotono il calciomercato Milan! Nelle ultime ore è emersa una clamorosa apertura da parte del Manchester United riguardo la possibile partenza di Rasmus Højlund con la formula del prestito. Una notizia che ha immediatamente acceso l’entusiasmo di diversi top club europei, ma che vede il Milan in una posizione di netto vantaggio, come rivelato dal sempre informatissimo Fabrizio Romano.

L’attaccante danese, arrivato a Manchester con grandi aspettative, potrebbe dunque lasciare l’Old Trafford, seppur temporaneamente. L’apertura dei Red Devils, sebbene inaspettata, non è priva di condizioni. Si parla infatti di un prestito “un bel po’ oneroso”, con lo stipendio del giocatore che dovrebbe essere interamente coperto dal club acquirente. A ciò si aggiunge la clausola di un diritto di riscatto fissato a cifre ben più alte rispetto all’attuale valutazione di Højlund, rendendo l’operazione economicamente impegnativa ma potenzialmente molto fruttuosa per lo United.

Il Milan, da tempo interessato al giovane talento, ha colto al volo questa incredibile opportunità. I contatti tra il club rossonero e l’entourage di Højlund sono stati numerosi e frequenti. È un segnale chiaro dell’interesse concreto della dirigenza milanista, guidata dal neo Direttore Sportivo Igli Tare e dall’esperienza del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, nel rafforzare il reparto offensivo con un profilo di grande prospettiva.

Nonostante la volontà iniziale di Højlund di rimanere a Manchester, l’apertura dello United ha modificato drasticamente lo scenario. I rapporti eccellenti tra il Milan e gli intermediari dell’operazione Højlund hanno facilitato le conversazioni, permettendo al club di via Aldo Rossi di essere costantemente aggiornato sugli sviluppi. Questa novità cruciale è stata registrata con grande attenzione in casa Milan, che ora si trova di fronte a una potenziale svolta per la prossima stagione.

L’eventuale arrivo di Højlund al Milan rappresenterebbe un colpo significativo per la squadra di Allegri. Il giovane centravanti porterebbe fisicità, velocità e un notevole potenziale realizzativo, caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con le idee tattiche del tecnico. Un profilo giovane ma già con esperienza internazionale, che potrebbe crescere ulteriormente sotto la guida attenta di Allegri e in un contesto stimolante come quello rossonero.

L’operazione, seppur complessa dal punto di vista economico per via del prestito oneroso e dell’ingaggio importante, dimostra la chiara intenzione del Milan di investire su talenti di qualità per competere ai massimi livelli. La palla passa ora al Direttore Sportivo Igli Tare e al suo team, che dovranno lavorare per definire i dettagli di un affare che, se concretizzato, potrebbe far sognare i tifosi rossoneri.

Resta da vedere come si evolveranno le trattative nelle prossime ore e giorni. L’interesse è altissimo e il Milan sembra determinato a cogliere questa opportunità d’oro per portare a Milano un attaccante in grado di fare la differenza. L’ottimismo è palpabile e la speranza è che questa clamorosa apertura si trasformi presto in una fumata bianca per il Diavolo.