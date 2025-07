Mercato Milan, occasione Goncalo Ramos! Stipendio ok e Mendes alleato: spunta la formula dell’operazione

Mercato Milan, cresce l’ipotesi Goncalo Ramos per l’attacco: stipendio ok e Mendes grande alleato dei rossoneri. Ipotesi prestito

Mentre la saga legata a Jashari continua a infiammare il calciomercato tra Belgio e Italia, il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del neo-allenatore Allegri, sta tessendo con decisione la sua tela per rafforzare la squadra. La priorità è chiara: servono un terzino destro di spessore e un nuovo attaccante che possa affiancare Santiago Gimenez, consolidando un reparto offensivo da sogno per la prossima stagione di Serie A.

La questione del terzino destro sembra essere in dirittura d’arrivo. L’obiettivo numero uno dei rossoneri rimane Guela Doué dello Strasburgo. Le trattative sono serrate e l’obiettivo di Tare è quello di abbassare le pretese economiche del club francese per chiudere l’affare il prima possibile. L’arrivo di un laterale difensivo è considerato fondamentale da Allegri per completare la retroguardia e dare maggiore equilibrio alla squadra, garantendo sia spinta offensiva che solidità difensiva sulla fascia destra.

Ben diverso è il discorso per il nuovo bomber. Tare, con la sua consueta calma strategica, non ha alcuna fretta. L’attaccante che andrà a comporre il reparto offensivo del Milan arriverà solo dopo la metà di agosto, poco prima dell’esordio in Serie A contro la Cremonese, fissato per il 23 agosto alle ore 20.45 a San Siro. Questa tempistica suggerisce una ricerca mirata, volta a individuare il profilo perfetto che si integri al meglio con le idee tattiche di Allegri e le caratteristiche di Santiago Gimenez. Il Milan non vuole sbagliare e sta valutando ogni opzione con la massima attenzione.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, quello di Dusan Vlahovic della Juventus sta diventando sempre più una pista praticabile. Come già sottolineato da diverse fonti, la Juventus ha la necessità impellente di cedere il giocatore, e le condizioni inizialmente poste dai bianconeri potrebbero subire presto dei cambiamenti che favorirebbero le strategie del Milan. Vlahovic rappresenterebbe un colpo da novanta, un attaccante potente, con un grande fiuto per il gol e capace di fare reparto da solo, un profilo ideale per le ambizioni del Milan che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La situazione contrattuale e le esigenze economiche della Juventus potrebbero aprire uno scenario inaspettato per i rossoneri.

L’altro nome caldo sul taccuino di Tare è quello di Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese di 24 anni, acquistato dal PSG dal Benfica nell’agosto del 2023 per ben 65 milioni di euro, è stato proposto a Casa Milan nei giorni scorsi dal suo agente, il potente Jorge Mendes. Ramos, con uno stipendio di 3 milioni di euro netti, potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che il Milan valuta con interesse per diluire l’investimento. Gonçalo Ramos è un attaccante moderno, dinamico e dotato di un’ottima tecnica, capace di giocare sia come punta centrale che come attaccante esterno, offrendo ad Allegri diverse opzioni tattiche. La sua giovane età e il suo potenziale lo rendono un profilo estremamente appetibile per un progetto a lungo termine come quello che il Milan sta costruendo.

In sintesi, il Milan è attivamente impegnato su più fronti per costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative. L’arrivo di un terzino destro è imminente, mentre per l’attacco si preannuncia una battaglia tra grandi nomi. La calma e la strategia di Tare, unite alle esigenze tattiche di Allegri, stanno plasmando un mercato che promette fuochi d’artificio in vista della prossima stagione. Il conto alla rovescia per l’esordio in campionato è già iniziato, e i tifosi rossoneri sono in febbrile attesa di scoprire i prossimi volti che vestiranno la gloriosa maglia rossonera.

