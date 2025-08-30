Mercato Milan, Dovbyk vede Milanello! Intesa di massima con la Roma, serve un ultimo tassello per la fumata bianca

Mercato Milan, Dovbyk si avvicina a Milanello: intesa con la Roma per il prestito, ecco cosa manca per la definitiva fumata bianca

Il mercato del Milan è in pieno fermento, con il neo-direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri impegnati a rafforzare la rosa per la prossima stagione. L’obiettivo principale sembra essere l’attacco, e il nome di Artem Dovbyk continua a infiammare le discussioni. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, noto esperto di mercato, le trattative tra Milan e Roma per l’attaccante ucraino sono sempre più intense, con i giallorossi che si mostrano aperti alla sua cessione.

L’operazione, tuttavia, presenta ancora delle complessità. La Roma, che ha già un reparto offensivo di alto livello, sarebbe disposta a privarsi di Dovbyk, ma a una condizione: trovare un sostituto all’altezza prima della sua partenza. Il direttore sportivo Massara è al lavoro per individuare il profilo giusto, ma il tempo stringe e le alternative non sono così numerose. Questo fattore rende l’affare estremamente difficile, come sottolineato dalla fonte, ma non impossibile. Il Milan, dal canto suo, ha mostrato grande determinazione e il duo Tare-Allegri vede in Dovbyk il profilo ideale per l’attacco rossonero. La sua fisicità, la sua capacità di finalizzazione e la sua esperienza a livello internazionale lo rendono un rinforzo di prim’ordine per il club di Via Aldo Rossi.

La prima ipotesi di scambio che era stata ventilata prevedeva il coinvolgimento di Santiago Gimenez, attaccante messicano che tanto piaceva ai giallorossi. Tuttavia, il Milan sembra aver messo da parte questa idea, concentrandosi unicamente sull’acquisizione di Dovbyk. Questo cambio di strategia dimostra la volontà del club di investire pesantemente su un singolo nome, senza distrazioni. La trattativa si sta quindi spostando verso una cessione a titolo definitivo, con il Milan che dovrà formulare un’offerta economica convincente per convincere la Roma.

I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di scoprire come si evolverà la situazione. L’arrivo di un attaccante forte e di caratura internazionale darebbe un segnale forte e chiaro alle altre squadre e riaccenderebbe l’entusiasmo tra i supporter. Il Milan ha bisogno di un bomber che possa garantire un alto numero di gol e che si integri perfettamente nel gioco di Allegri. La squadra ha già delle ottime basi, ma un rinforzo in attacco farebbe la differenza per puntare a obiettivi ambiziosi in Serie A e in Champions League. La dirigenza rossonera, guidata da Tare, sa che la concorrenza è agguerrita e che ogni giorno che passa è prezioso.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa andrà in porto. Il mercato è un intricato puzzle e ogni pezzo deve essere al suo posto per completare il quadro. Il Milan e la Roma sono in contatto costante, ma la palla, al momento, è nelle mani di Massara. Il direttore sportivo giallorosso deve trovare la soluzione giusta per il suo club, senza indebolire la squadra. La pressione è alta e le aspettative sono enormi, ma un affare come questo potrebbe cambiare le sorti della stagione per entrambe le squadre.

Le mosse del Milan e il ruolo di Tare e Allegri

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina segna un nuovo capitolo nella storia del Milan. La società ha dimostrato di voler puntare su figure di spessore e con grande esperienza per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. La scelta di Allegri, già vincitore di uno Scudetto con i rossoneri, è stata un segnale di continuità e di fiducia. Allegri conosce l’ambiente, i meccanismi del club e sa come si gestisce la pressione di una piazza come Milano. La sua filosofia di gioco, basata su solidità difensiva e pragmatismo, si sposa bene con le esigenze della squadra.

Igli Tare, dal canto suo, ha portato con sé un bagaglio di esperienza decennale nel ruolo di direttore sportivo, soprattutto alla Lazio. Le sue abilità nel trovare talenti nascosti e nel condurre trattative complesse sono riconosciute a livello internazionale. La trattativa per Artem Dovbyk è il primo banco di prova importante per il duo Tare-Allegri. Il giocatore ucraino è un obiettivo primario e il Milan farà di tutto per portarlo a Milanello. La sinergia tra direttore sportivo e allenatore è fondamentale per il successo di un progetto calcistico e in questo caso sembra esserci grande armonia. Il tempo stringe, ma la determinazione del Milan è forte e i tifosi possono sognare in grande.