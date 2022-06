Pioli blocca la cessione di Matteo Gabbia e pensa ad un rilancio per il rinnovo di Alessio Romagnoli: le ultime

Come riferisce Repubblica, Stefano Pioli ha deciso di bloccare la cessione di Matteo Gabbia che era ad un passo dalla Sampdoria.

Inoltre, non è da escludere nemmeno un rilancio per il rinnovo di Alessio Romagnoli, il quale è in scadenza di contratto tra pochi giorni.