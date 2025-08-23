Mercato Milan, Tare si cautela: è lui il piano B per l’attacco, contatti costanti e possibile affondo nelle prossime ore

Mercato Milan, Igli Tare mantiene vivi i contatti con Harder, piano B per l’attacco nel caso in cui dovesse saltare Boniface

In questo articolo, ci immergeremo nelle ultime novità di calciomercato riguardanti il Milan e l’obiettivo Harder. Le informazioni provengono direttamente dal noto esperto di mercato, Matteo Moretto, che ha rivelato dettagli cruciali sul futuro del giovane talento e sulle intenzioni del club rossonero. La notizia più significativa è che il Milan ha mantenuto nuovi contatti con l’entourage di Harder nelle ultime ore, dimostrando che l’interesse non è affatto scemato. Questo sviluppo è fondamentale, specialmente considerando il ruolo centrale che il nuovo direttore sportivo, Tare, e il nuovo allenatore, Allegri, avranno nella costruzione della squadra.

Il Milan non molla la presa su Harder

Secondo le indiscrezioni fornite da Matteo Moretto, il Milan non ha mollato la presa su Harder. Al contrario, i contatti sono stati rinnovati e intensificati, un chiaro segnale di come il club consideri il giocatore una priorità per rinforzare la squadra. Tare, con la sua vasta esperienza e le sue abilità negoziali, sta lavorando sotto traccia per trovare un accordo che possa soddisfare sia il giocatore che il suo attuale club. L’obiettivo è chiaro: portare a Milano un calciatore giovane, talentuoso e con un enorme potenziale di crescita.

La strategia di Tare e Allegri

La scelta di Allegri come nuovo allenatore e l’arrivo di Tare come direttore sportivo rappresentano un cambio di rotta significativo per il Milan. Allegri, noto per la sua pragmaticità e la sua capacità di valorizzare i giovani, vede in Harder il profilo ideale per il suo progetto tattico. La sua visione di gioco si sposa perfettamente con le caratteristiche tecniche di Harder. Tare, dal canto suo, sta mettendo in atto una strategia che mira a convincere il giocatore a preferire la destinazione Milan, nonostante la feroce concorrenza.

La concorrenza e le mosse di Harder

Il Milan non è l’unico club in corsa per Harder. La concorrenza è ampia e agguerrita, con il Rennes che rappresenta uno dei principali ostacoli. Ma, come sottolinea Moretto, ci sono anche altri due club che stanno sondando il terreno per assicurarsi il giovane talento. Questo scenario rende la trattativa ancora più complessa e stimolante per il Milan. Harder, dal suo canto, sta prendendo tempo e sta cercando di capire se ci sono i margini per aspettare il Milan. La sua volontà di vestire la maglia rossonera potrebbe essere un fattore decisivo in questa lunga e avvincente telenovela di mercato. Il Milan ha un’arma in più: il fascino della sua storia e la promessa di un progetto tecnico solido e ambizioso sotto la guida di Allegri e Tare.