Mercato Milan, tutto fatto per Rabiot! Fumata bianca dietro l’angolo, c’è solo un ultimissimo dettaglio da sistemare. Ecco quale

Mercato Milan, accordo chiuso per Adrien Rabiot: manca solo l’ultimo accordo tra la madre-agente e il Marsiglia sulla percentuale di vendita

Il calciomercato Milan è pronto a mettere a segno un colpo di mercato che infiamma i cuori dei tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi ha raggiunto un principio di accordo con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento del talentuoso centrocampista Adrien Rabiot. L’operazione, che era nell’aria da giorni, sembra ormai a un passo dalla sua ufficializzazione.

Il costo del cartellino si aggira sui 10 milioni di euro, una cifra che include anche una serie di bonus legati al rendimento del giocatore e al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte del Milan. Un investimento mirato, che conferma la strategia del neo direttore sportivo Igli Tare, deciso a costruire una squadra competitiva e solida per il nuovo corso guidato da Massimiliano Allegri. La sinergia tra Tare e Allegri si sta rivelando vincente e promette grandi cose per la prossima stagione.

L’arrivo di Rabiot rappresenterebbe un rinforzo di altissimo livello per il centrocampo rossonero. Un giocatore completo, capace di abbinare qualità tecniche, visione di gioco e fisicità. La sua esperienza internazionale, maturata con la maglia del Paris Saint-Germain, della Juventus e del Marsiglia, oltre che con la Nazionale francese, lo rende il profilo ideale per dare quel toso di classe ed esperienza al reparto mediano del Milan.

Le ultime formalità e il nodo Mamma Veronique

Mentre l’Olympique Marsiglia è impegnato nella sua trasferta a Lione, le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici che separano Rabiot dal vestire la maglia rossonera. La trattativa con la madre-agente del giocatore, Veronique Rabiot, è il passo successivo e decisivo. Come da prassi in questi tipi di affare, la mamma-agente ha una percentuale sulla vendita che dovrà essere concordata per concludere l’operazione. Nonostante questo aspetto, la fiducia è alta e tutte le parti sono ottimiste sulla buona riuscita dell’accordo.

Per Massimiliano Allegri, il ritorno di Rabiot sarebbe un’ulteriore conferma della sua influenza sulle scelte di mercato. L’allenatore livornese ha sempre apprezzato le qualità del francese e lo considera un elemento chiave per il suo nuovo progetto tattico al Milan. Dopo aver lavorato insieme alla Juventus, il loro ricongiungimento a Milano promette di essere uno dei ritorni più interessanti di questa sessione di mercato. I tifosi sognano già la coppia Tare-Allegri capace di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.

La Gazzetta dello Sport continua a monitorare da vicino gli sviluppi, e l’attesa è tutta per la giornata di domani, quando l’accordo dovrebbe essere perfezionato e le visite mediche fissate per il calciatore. Le voci di mercato si fanno sempre più concrete e il Milan sembra determinato a costruire una rosa all’altezza delle aspettative. L’operazione Rabiot ne è la prima, grande prova.