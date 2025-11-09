Mercato Milan, un club pronto a tornare alla carica per Pavlovic a gennaio: Allegri fa muro

Mercato Milan, il Galatasaray, dopo i tentativi estivi, è pronto a tornare alla carica per Pavlovic a gennaio: muro totale di Allegri

Il Milan, appena uscita dalla tempesta di mercato che ha visto il Galatasaray interessarsi a Strahinja Pavlovic, può tirare un sospiro di sollievo. Gli infaticabili emissari del club turco, notoriamente attivi nel mercato Milan, hanno preso contatti per sondare la disponibilità del difensore serbo in vista della finestra di gennaio.

Tuttavia, come riferisce Carlo Laudisa su Gazzetta.it, tali tentativi rischiano concretamente di «andare a vuoto».

Mercato Milan, il veto di Allegri su Pavlovic e la fiducia ritrovata

La ragione principale di questo probabile fallimento del Galatasaray è la fiducia incondizionata che Massimiliano Allegri ha ridato al gigante serbo, arrivato nel 2024.

Pavlovic, inizialmente messo in discussione e vicino a una cessione (ricordiamo l’offerta da 30 milioni del Crystal Palace, poi bloccata), è stato trasformato da Allegri in un «perno insostituibile» della retroguardia rossonera. Il tecnico ha lavorato intensamente sulle sue qualità, rendendolo un elemento cruciale nella nuova impostazione tattica a tre.

Il difensore è ora tra i giocatori più presenti e decisivi della squadra, come dimostrato dal gol vittoria contro la Roma e dai suoi numeri da leader (oltre il 63% di duelli aerei vinti).

La riconquistata centralità di Pavlovic nel progetto tecnico di Allegri rende la sua cessione a gennaio altamente improbabile. Il Milan, che lotta per il vertice della classifica, non intende privarsi di un elemento fondamentale, blindato dalla stima e dal lavoro del suo allenatore.