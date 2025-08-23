Mercato Milan, svolta Origi! Accordo ad un passo tra le parti, risoluzione del contratto possibile a queste condizioni

Mercato Milan, può arrivare la svolta per Divock Origi: le parti sono ormai vicinissime alla risoluzione del contratto

La saga Divock Origi sta per giungere al suo epilogo, e finalmente il calciomercato Milan e l’attaccante belga sembrano aver trovato la quadra per la risoluzione consensuale del contratto. Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a tutta la dirigenza rossonera, ai tifosie, probabilmente, anche allo stesso giocatore. Secondo quanto riportato da Marco Guidi su Gazzetta.it, la situazione è vicinissima alla svolta definitiva, con un accordo che vedrà il Milan liquidare a Origi meno di metà dello stipendio rimanente.

Questa operazione strategica è un chiaro segnale della nuova rottaintrapresa dal Milan, sotto la sapiente guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Entrambi, fin dal loro insediamento, hanno dimostrato una chiara visione per il futuro del club, puntando a una gestione oculata delle risorse e a un mercato mirato ed efficiente. La risoluzione del contratto di Origi si inserisce perfettamente in questa filosofia, liberando un ingaggio pesante e permettendo al club di avere maggiore flessibilità per le future operazioni di mercato.

L’esperienza di Divock Origi al Milan è stata, a dir poco, deludente. Arrivato con grandi aspettative nell’estate del 2022, dopo la vittoria della Premier League e della Champions League con il Liverpool, l’attaccante non è mai riuscito a incidere, complici una serie di infortunie una scarsa continuità di rendimento. Le sue prestazioni altalenantinon gli hanno permesso di conquistare un posto da titolare fisso, finendo spesso ai margini del progetto tecnico. La sua permanenzarappresentava un peso economico significativo per le casse rossonere, soprattutto a fronte di un apporto sul campo quasi nullo.

La determinazione del DS Tare e di Allegri nel voler risolvere questa situazione è stata fondamentale. Fin dalle prime riunioni, la questione Origi è stata posta tra le priorità assolute. L’obiettivo era chiaro: liberare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi per poter investiresu profili più funzionali al nuovo sistema di gioco e alle esigenze della squadra. La capacità di Tare di negoziare una risoluzione vantaggiosaper il Milan, liquidando una cifra inferiore alla metà dello stipendio residuo, dimostra la sua abilità e la sua esperienza nel mercato calcistico.

Questo accordo rappresenta una vittoria per il Milan su più fronti. Innanzitutto, si liberano risorse economiche che potranno essere reinvestite per rinforzare la squadra in ruoli chiave, magari con l’acquisto di un nuovo attaccante o di un centrocampista di qualità. In secondo luogo, si evita di trascinare una situazione spiacevole e potenzialmente dannosa per l’ambiente. Infine, la partenza di Origipermette ad Allegri di avere una rosa più snella e focalizzata, pronta a inseguire gli obiettivi stagionali con maggiore determinazione.

Il calciomercato del Milan si preannuncia più attivo che mai dopo questa importante risoluzione. Con la gestione Tare-Allegri, il club rossonero sta dimostrando di avere le idee chiare e la volontà di agire con decisione per costruire un futuro vincente. La notizia della risoluzione con Origi è un segnale forte che arriva dal quartier generale rossonero: il Milan è pronto a voltare pagina e a guardare avanti, con la determinazione di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’attenzione è ora tutta puntata sulle prossime mosse di mercato, con la curiosità di scoprire quali nuovi talenti Tare e Allegri porteranno a San Siro per rinforzare un Milan che vuole essere di nuovo protagonista assoluto.