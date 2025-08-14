Mercato Milan, Ordine non ha dubbi: questo il voto alle mosse di Tare. Ecco cosa manca ai rossoneri

Mercato Milan, Franco Ordine non ha dubbi: il voto alle mosse di Tare è questo. Ecco cosa manca ai rossoneri da qui a fine agosto

Il calciomercato Milan è al centro delle discussioni in vista della prossima stagione e le parole di Franco Ordine, rilasciate ai microfoni di Radio Sportiva, offrono una prospettiva interessante sulla situazione attuale dei rossoneri. L’attenzione si è concentrata in particolare sul mercato condotto dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e sulla necessità di rinforzi mirati per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il Lavoro di Tare: Un Bilancio “Molto Positivo”

Ordine ha espresso un giudizio estremamente favorevole sull’operato di Igli Tare, il nuovo DS del Milan. “Secondo me molto positivo“, ha dichiarato Ordine, elogiando la capacità di vendita dimostrata dal dirigente. La gestione delle uscite è un aspetto cruciale nel mercato moderno, e Tare sembra aver svolto un lavoro eccellente sotto questo profilo, portando a casa cifre importanti e alleggerendo il monte ingaggi.

Il giornalista ha poi menzionato alcune operazioni ancora in bilico, sottolineando l’importanza di chiuderle per definire al meglio la squadra. “Ha venduto molto bene, vediamo se riesce a chiudere altre operazioni, come Origi, Bennacer e Adli“, ha affermato Ordine. Queste cessioni, se portate a termine, fornirebbero ulteriore liquidità e spazio per gli innesti desiderati da Allegri. L’auspicio è quello di un “colpaccio dell’ultim’ora” che possa elevare ulteriormente il livello tecnico e tattico della rosa, rendendola più competitiva su tutti i fronti.

Il Rinforzo Necessario: Un Terzino di Grande Valore

Quando gli è stato chiesto in quale reparto fosse più urgente intervenire con un “colpo dell’ultim’ora”, Franco Ordine non ha avuto dubbi, puntando il dito sulla difesa. “Personalmente dico che bisognerebbe migliorare in difesa con un terzino di grande valore“, ha sentenziato. Questa indicazione è significativa e suggerisce che, nonostante gli acquisti già effettuati, la corsia esterna difensiva sia ancora considerata un punto da rafforzare per garantire la solidità necessaria in un campionato impegnativo come la Serie A e in competizioni europee.

L’arrivo del giovane Athekame è stato certamente un’operazione in prospettiva, ma Ordine ha voluto precisare il suo ruolo attuale. “È giovane, non puoi pensare che faccia il titolare“, ha detto, evidenziando come il ragazzo abbia bisogno di tempo per crescere e adattarsi al calcio italiano, non potendo quindi essere immediatamente la soluzione ai problemi della fascia. La ricerca di un terzino esperto e di comprovata qualità diventa, quindi, una priorità per la dirigenza rossonera in queste ultime settimane di mercato. Un profilo con esperienza e capacità di spinta e copertura sarebbe l’ideale per completare il pacchetto difensivo del Milan.

Voto al Mercato del Milan: Tra il 6.5 e il 7

In conclusione, a chi gli ha chiesto un voto sul mercato del Milan fino a questo momento, Franco Ordine ha assegnato un giudizio positivo, ma con margini di miglioramento. “6.5/7”, la sua valutazione. Questo voto riflette un apprezzamento per il lavoro svolto da Tare e dalla società, ma indica anche che la strada per completare una rosa da scudetto e da Champions League è ancora lunga. La possibilità di chiudere quelle ultime operazioni in uscita e di piazzare il famoso “colpaccio” in difesa potrebbe far lievitare ulteriormente il voto e le aspettative dei tifosi in vista della stagione che sta per iniziare, sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.