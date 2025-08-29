Connect with us

Mercato Milan, sale l'opzione Pellegrini a centrocampo: ingaggio alla portata, può arrivare a queste condizioni

Milan news 24

Published

3 ore ago

on

By

Pellegrini

Mercato Milan, per il centrocampo, in sostituzione dell’infortunato Jashari, sale la pista che porta a Lorenzo Pellegrini

Nonostante il recente infortunio di Ardon Jashari, che lo terrà lontano dai campi per un paio di mesi, il calciomercato Milan non si ferma e continua a lavorare attivamente sul mercato. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Tare, sta valutando diverse opzioni per il centrocampo, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, per affrontare al meglio la stagione.

Dopo i recenti acquisti di Ricci, Modric e dello stesso Jashari, i rossoneri si trovano a dover fronteggiare un’emergenza inaspettata. La possibile partenza di Ismael Bennacer, per il quale è forte l’interesse di diversi club turchi, potrebbe infatti liberare uno slot e rendere necessario un ulteriore innesto.

A tal proposito, negli ultimi giorni è emerso un nome sorprendente: Lorenzo Pellegrini. Come riportato da Calciomercato.com, il capitano della Roma è stato proposto al Milan nel corso dei colloqui tra i due club per l’attaccante Dovbyk. La situazione contrattuale di Pellegrini lo rende un’opzione concreta: il suo contratto scade nel 2026 e il suo ingaggio, che si aggira intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, potrebbe rientrare nei parametri del club di Via Aldo Rossi.

L’arrivo di un giocatore del calibro di Pellegrini offrirebbe ad Allegri una vasta gamma di soluzioni tattiche. Il centrocampista romano, oltre a essere un’ottima mezzala, può agire anche da trequartista o da regista. La sua visione di gioco, la sua tecnica sopraffina e la sua leadership lo renderebbero un elemento prezioso per il centrocampo rossonero, che potrebbe così contare su un mix di talento, esperienza e freschezza.

L’operazione, tuttavia, non è priva di ostacoli. La Roma, infatti, non ha intenzione di cedere facilmente il suo capitano e chiederà una cifra importante per il suo cartellino. Il Milan, da parte sua, dovrà valutare attentamente l’investimento, soprattutto in un momento in cui le risorse economiche sono limitate e vanno utilizzate con saggezza. Inoltre, la concorrenza di altri club non manca, con diverse squadre europee che monitorano la situazione di Pellegrini con grande attenzione.

Nonostante le difficoltà, la pista che porta a Pellegrini resta caldissima. Il Milan, che ha l’obiettivo di tornare a vincere in Italia e in Europa, è pronto a sfruttare ogni occasione che il mercato possa offrire. L’infortunio di Jashari potrebbe, paradossalmente, accelerare i tempi e spingere la dirigenza a chiudere per un centrocampista di alto livello in questi ultimi giorni di calciomercato. La sensazione è che il Milan non abbia ancora finito di stupire i suoi tifosi.

