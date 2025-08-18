Mercato Milan, corsa a due in difesa! Tare preme per questo profilo, colpo pianificato a fine agosto? Ultime

Mercato Milan, i rossoneri potrebbero optare per l’arrivo di un nuovo difensore dopo De Winter: corsa a due De Winter-Okoli

Il calciomercato Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri si prepara a infiammare il calciomercato estivo, con un occhio di riguardo alla retroguardia. Dopo l’ufficialità dei nuovi ruoli, il duo è già al lavoro per rinforzare la squadra e implementare le idee tattiche di mister Allegri, che pare intenzionato a sperimentare con una difesa a tre, modulabile in una linea a cinque in fase di non possesso palla. Questa scelta strategica rende l’arrivo di un nuovo centrale difensivo una priorità assoluta per il club rossonero. L’obiettivo è chiaro: garantire solidità e profondità a un reparto cruciale, fondamentale per le ambizioni del Milan in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la lista dei potenziali rinforzi è già ricca di nomi interessanti. La dirigenza rossonera sta valutando diversi profili, bilanciando esperienza e potenziale futuro. Tra i nomi più caldi figura Berat Djimsiti, difensore centrale dell’Atalanta. Il difensore albanese, ormai una certezza del campionato italiano, rappresenta una garanzia di affidabilità e solidità tattica. La sua conoscenza della Serie A e la sua capacità di giocare sia in una difesa a tre che a quattro lo rendono un candidato estremamente appetibile per il Milan di Allegri. L’esperienza internazionale maturata con l’Atalanta in Champions League e Europa League sarebbe un valore aggiunto non indifferente per un reparto che punta a dominare sia in Italia che in Europa.

Accanto all’opzione più esperta, il Milan sta monitorando con grande attenzione anche Caleb Okoli. Il giovane difensore, dopo un solo anno trascorso in Inghilterra, potrebbe fare ritorno in Italia, e l’ipotesi rossonera si fa sempre più concreta. Okoli rappresenta un investimento per il futuro, un talento cristallino con ampi margini di miglioramento. La sua velocità, la sua fisicità e la sua capacità di anticipo lo rendono un profilo estremamente interessante per la difesa di Allegri. Il Milan ha dimostrato in passato di saper valorizzare i giovani talenti e l’arrivo di Okoli potrebbe seguire questa scia vincente. La possibilità di tornare a giocare in Serie A, in un club blasonato come il Milan, potrebbe allettare il giovane difensore, desideroso di mettersi in mostra e consolidare il proprio percorso di crescita.

La ricerca del nuovo difensore centrale non è solo una questione di numeri, ma rispecchia una precisa strategia tattica. Allegri, con la sua predilezione per la difesa a tre o a cinque, necessita di giocatori versatili, in grado di interpretare diverse situazioni di gioco e di garantire copertura e aggressività. Tare, dal canto suo, è noto per la sua abilità nel scovare occasioni di mercato e nel portare a Milanello giocatori funzionali al progetto tecnico. La sinergia tra i due sembra già dare i primi frutti, con una chiara visione su come rinforzare la rosa. I tifosi rossoneri attendono con ansia i prossimi sviluppi del calciomercato, fiduciosi che il Milan possa costruire una squadra in grado di lottare per i massimi traguardi, a partire da una difesa granitica e ben assortita. Sarà interessante vedere quale sarà la scelta finale di Tare e Allegri per il nuovo pilastro della retroguardia rossonera.