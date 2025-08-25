Mercato Milan, non svanisce l’idea Okoli per il pacchetto difensivo! Può arrivare a Milanello a queste condizioni

Mercato Milan, in difesa non svanisce l’idea di arrivare ad Okoli, difensore centrale del Leicester: la situazione

La finestra di mercato estiva si sta rivelando un momento cruciale per il Milan, alla ricerca di rinforzi mirati per la difesa. Tra i nomi che circolano, due si distinguono per un potenziale rapporto qualità-prezzo: Merih Demiral e, in particolare, Caleb Okoli. Quest’ultimo, come riportato da Calciomercato.com, emerge come un’opzione concreta e strategicamente interessante per i rossoneri.

La candidatura di Caleb Okoli, difensore italiano classe 2001, è tornata in auge per il calciomercato Milan. Nonostante l’interesse per Demiralsia noto da tempo come un’opportunità a costi contenuti, il nome di Okoli continua a resistere e a guadagnare terreno nelle discussioni di mercato. Il difensore ha vissuto una stagione di debutto in Inghilterra dopo il suo trasferimento dall’Atalanta al Leicester per una cifra significativa: 14 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus. Nonostante il Leicester sia retrocesso in Championship, Okoli ha saputo mettersi in mostra, collezionando 24 presenze e segnando un goal.

Il contratto di Okoli con le Foxes scade nel 2029, ma la sua permanenza in seconda divisione inglese potrebbe spingere il club a valutare un suo trasferimento. Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Tare e del nuovo allenatore Allegri, ha mostrato di voler puntare su giovani talenti italiani e Okoli si inserisce perfettamente in questa filosofia. Inoltre, a rendere la trattativa più fluida potrebbero essere gli ottimi rapporti tra il Milan e l’agenzia che cura gli interessi di Okoli, la stessa che ha gestito il trasferimento di Samuele Ricci dal Torino ai rossoneri in questa sessione di mercato.

La potenziale acquisizione di Okoli rappresenterebbe un investimento nel presente e nel futuro. Con la sua esperienza in Premier League e una solida formazione nelle giovanili, Okoli potrebbe offrire una valida alternativa o un partner affidabile per la coppia di centrali titolare. La sua giovane età e le sue prospettive di crescita sono in linea con il progetto di Tare e Allegri, orientato a costruire una squadra competitiva e sostenibile nel tempo.

Mentre il nome di Demiral rimane una pista aperta, il fatto che la candidatura di Okoli persista indica una chiara intenzione del Milan di esplorare diverse opzioni per rafforzare la difesa. L’incrocio di interessi, la situazione contrattuale del giocatore e i rapporti positivi con l’agenzia lo rendono un profilo estremamente interessante per il club di via Aldo Rossi. Sarà fondamentale monitorare gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe portare a un acquisto intelligente e di prospettiva per il Milan.