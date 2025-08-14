Mercato Milan, sirene inglesi per Okafor: la squadra di Premier League si fa avanti per lo svizzero

Mercato Milan, Okafor sempre in bilico: lo svizzero potrebbe finire in Premier League con l’offerta giusta

La situazione in casa Milan è in costante evoluzione, con il calciomercato che continua a regalare colpi di scena. Le ultime indiscrezioni, riportate da The Athletic, vedono un nuovo nome finire nel mirino di un club estero: Noah Okafor. Il Leeds, squadra ambiziosa del campionato inglese, avrebbe infatti messo gli occhi sull’attaccante svizzero, considerandolo uno dei profili più interessanti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Al momento, la situazione è ancora in fase embrionale: non ci sono stati contatti ufficiali tra i club e non è stata avviata nessuna trattativa, ma l’interesse è concreto e il giocatore è sotto stretta osservazione da parte degli scout del Leeds.

La carriera recente di Okafor è stata caratterizzata da alti e bassi. Dopo aver dimostrato il suo valore al Salisburgo, l’attaccante era stato acquistato dal Milan con grandi aspettative. Tuttavia, la sua avventura in rossonero non è stata sempre lineare. Negli ultimi mesi della scorsa stagione, è stato girato in prestito al Napoli, dove ha avuto l’opportunità di vivere da protagonista la vittoria dello scudetto, un’esperienza che ha sicuramente arricchito il suo bagaglio tecnico e umano. L’estate scorsa, inoltre, era stato ad un passo dal Lipsia, ma l’affare saltò a causa di alcune problematiche emerse durante le visite mediche. Queste vicissitudini mostrano come Okafor sia un giocatore che attira l’attenzione, ma con un futuro ancora da definire.

L’eventuale cessione di Okafor rientrerebbe nelle dinamiche del nuovo corso del Milan. La società, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, sta pianificando una profonda rivoluzione della rosa. La gestione di Tare, insieme al ritorno in panchina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, ha l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. In questo contesto, le scelte di mercato saranno cruciali. La possibile partenza di Okafor potrebbe liberare risorse finanziarie e spazi in rosa, permettendo a Tare e Allegri di intervenire in altri ruoli per completare l’organico. Il Leeds, d’altra parte, cerca un giocatore con le sue caratteristiche per alzare il livello della propria squadra e competere per traguardi più ambiziosi. Il mercato estivo è ancora lungo e le sorprese non sono finite.