Mercato Milan, nuovo arrivo per la Primavera? L’indizio dal match col Torino

Si muove il mercato del Milan anche per rinforzare la Primavera di Ignazio Abate: i rossoneri sembrerebbero aver chiuso un colpo

Colpo in arrivo per il mercato Milan per quanto riguarda i nuovi innesti da fornire alla Primavera. Un indizio ci arriva direttamente dalla panchina rossonera che era presenta per l’amichevole di ieri disputata contro il Torino (con i granata che hanno avuto la meglio al termine della lotteria dei calci di rigore).

Come riferisce TMW, infatti, tra gli elementi a disposizione di Ignazio Abate in panchina c’era anche Darnell Eric Bile. L’attaccante, il quale aveva giocato la scorsa stagione con la maglia del Saint-Étienne B e del Saint-Étienne, era svincolato. Il suo arrivo non è stato ancora ufficializzato dal club rossonero, ma la sua presenza nel match di ieri è indicativa su come il ragazzo sarà un nuovo rinforzo per il settore giovanile milanista.