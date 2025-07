Mercato Milan, tutti i dettagli della nuova offerta al Brugge per Jashari: Furlani vede la fumata bianca

Mercato Milan, ecco tutti i dettagli della nuova offerta al Brugge per Ardon Jashari: Furlani vede la fumata bianca

Milano è a un passo dall’accogliere Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista del Bruges, in una trattativa che si è protratta per quasi due mesi e che ora, finalmente, sembra giungere alla sua conclusione positiva. Le indiscrezioni raccolte da Alessandra Gozzini e pubblicate su La Gazzetta dello Sport delineano un quadro chiaro e incoraggiante per i tifosi rossoneri, confermando l’imminente approdo di un giocatore fortemente voluto dalla dirigenza e, in primis, dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri.

La determinazione del Milan nel portare Jashari a San Siro è stata evidente fin dall’inizio, e la strategia negoziale ha mostrato la capacità del club di adattarsi alle esigenze del Bruges senza compromettere i propri parametri economici. Come riportato dalla Gozzini, l’offerta rossonera è stata rimodulata nelle ultime ore per soddisfare le richieste del club belga. Si parla di un’operazione da trentacinque milioni di euro più bonus, con una parte fissa più sostanziosa che permette al Bruges di incassare immediatamente la quota richiesta. Parallelamente, la quota dei premi risultato è stata ridimensionata, rispettando la volontà del Milan di non superare i limiti economici prefissati. Questa flessibilità e concretezza dimostra la serietà con cui il Milan si muove sul mercato.

Non meno importante è la volontà ferrea del giocatore. Ardon Jashari ha espresso fin da subito il desiderio di vestire la maglia rossonera, e la sua determinazione è stata un fattore chiave nel progredire della trattativa. “Jashari ha lottato come se avesse già la maglia del Milan indosso, solo che non era sul campo da gioco ma al tavolo delle trattative”, scrive Gozzini, sottolineando l’impegno del centrocampista nel concretizzare il suo sogno. L’ingaggio offerto dal Milan, pari a due milioni e mezzo all’anno, ha soddisfatto pienamente il giocatore, rappresentando un raddoppio rispetto al suo attuale stipendio. Un segnale forte della sua dedizione è il fatto che, se necessario, sarebbe stato pronto anche a rinunciare a parte dello stipendio pur di approdare a Milano. Il contratto che lo legherà al Milan avrà una lunga durata, fino all’estate del 2030, testimonianza della fiducia riposta nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita.

L’attesa è ora tutta per la risposta finale dal Belgio. Entro la serata di domenica, il Milan si aspetta il definitivo via libera dal Bruges. Tutto sembra essere allineato: il Bruges è stato accontentato economicamente, e Jashari vede finalmente il suo desiderio di giocare nel campionato italiano e, in particolare, nel Milan, a un passo dal realizzarsi. L’arrivo di Jashari rappresenterebbe un importante rinforzo per il centrocampo rossonero, fornendo a Massimiliano Allegri un’opzione giovane, dinamica e con ampi margini di miglioramento, in linea con la visione di sviluppo del club portata avanti dal nuovo DS Tare.

Questo affare, seppur laborioso, evidenzia la strategia chiara del Milan sul mercato: puntare su talenti emergenti con la giusta mentalità e disposti a sposare il progetto a lungo termine. L’epilogo di questa saga di mercato è atteso con grande trepidazione da parte dei tifosi, desiderosi di vedere Jashari in campo con i colori rossoneri.