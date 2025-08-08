Mercato Milan, clamorosa novità: Tare pesca in Premier League per il post Thiaw? Spunta un vecchio pallino dei rossoneri. Il nome

Mercato Milan, i rossoneri potrebbero tornare a sorpresa su Lacroix per sostituire l’eventuale partenza di Thiaw direzione Newcastle

Il calciomercato è in fermento e il Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si muove con decisione per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Una delle priorità assolute sembra essere la difesa, reparto che potrebbe subire importanti modifiche. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, i rossoneri avrebbero individuato in Maxence Lacroix il profilo ideale per rimpiazzare il difensore tedesco Malick Thiaw, qualora quest’ultimo dovesse concretizzare un trasferimento al Newcastle.

La potenziale cessione di Thiaw rappresenterebbe un’importante iniezione di liquidità nelle casse del club, fondamentale per finanziare nuovi acquisti mirati. Thiaw, arrivato al Milan con grandi aspettative, ha mostrato sprazzi del suo talento, ma le sue prestazioni sono state talvolta altalenanti. L’interesse del Newcastle, club in forte crescita e con ampie disponibilità economiche, potrebbe spingere il Milan a valutare seriamente la sua partenza, specialmente se l’offerta dovesse raggiungere cifre ritenute adeguate. Il progetto tecnico di Allegri e le strategie di mercato di Tare prevedono infatti una squadra sempre più competitiva e funzionale, e ogni cessione viene valutata in ottica di massimizzazione del rendimento sportivo ed economico.

Il nome di Maxence Lacroix non è certo nuovo negli uffici di Via Aldo Rossi. Già un anno fa, il calciomercato Milan aveva mostrato un “enorme interesse” per il possente difensore francese, prima che questi si trasferisse al Crystal Palace. La sua stazza fisica, unita a una buona velocità e a una solida capacità di impostazione, lo rendono un profilo estremamente interessante per la Serie A e per il calcio italiano, che richiede difensori robusti e intelligenti tatticamente. L’adattamento al campionato inglese ha permesso a Lacroix di maturare ulteriormente, confrontandosi con attaccanti di alto livello e sviluppando una maggiore consapevolezza tattica.

Il Crystal Palace ha investito ben 18 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Lacroix, una cifra che già allora testimoniava la grande considerazione per il suo potenziale. A distanza di un anno, il suo valore di mercato è sensibilmente aumentato, e le indiscrezioni di calciomercato.it parlano di un investimento necessario di circa 25 milioni di euro per strapparlo al club inglese. Si tratta di una cifra importante, ma che il Milan “potrebbe permettersi” nel caso in cui la cessione di Thiaw si concretizzasse realmente e alle condizioni desiderate. La strategia del Milan, orchestrata da Tare, sembra puntare a un mercato autosostenibile, dove le uscite importanti finanziano gli acquisti, mantenendo un equilibrio finanziario fondamentale per la salute del club.

La pista Lacroix è dunque da seguire con “grande attenzione” per il futuro della difesa rossonera. Un eventuale arrivo del difensore francese rinforzerebbe notevolmente il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri, offrendo al tecnico diverse opzioni tattiche e garantendo una maggiore solidità. La nuova dirigenza, con Tare in primis, è determinata a costruire un Milan sempre più forte e competitivo, capace di lottare per i vertici del campionato italiano e di fare bella figura in Europa. L’estate sarà lunga e ricca di colpi di scena, ma il Milan sembra avere le idee chiare su come muoversi per raggiungere i suoi obiettivi.