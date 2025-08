Mercato Milan, Okafor sorprende Allegri! Cambia il destino dello svizzero, partirà solo a queste condizioni. E lui...

Mercato Milan, Noah Okafor si avvicina alla permanenza in rossonero: partirà solo a titolo definitivo. Bologna più lontano

Le voci di mercato attorno a Noah Okafor si fanno sempre più insistenti, ma la posizione del calciomercato Milan sembra chiara: l’attaccante svizzero partirà solo in caso di un’offerta a titolo definitivo. A riportarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, smentendo di fatto le ipotesi di un possibile prestito o di formule alternative. Questa decisione sottolinea la volontà del club rossonero di monetizzare al massimo un eventuale addio di un giocatore che, nonostante un rendimento altalenante nella passata stagione, possiede indubbie qualità tecniche e fisiche.

L’interesse su Okafor è concreto, con il Bologna che si è mostrato particolarmente attivo nel sondare il terreno. Tuttavia, la preferenza dello stesso giocatore, in caso di addio al Milan, sarebbe quella di approdare in un top club europeo. Questa ambizione è più che legittima per un calciatore del suo calibro, che desidera misurarsi ai massimi livelli del calcio continentale e calcare palcoscenici prestigiosi. L’attaccante ha dimostrato lampi di talento e una grande capacità di incidere, soprattutto a gara in corso, rendendosi protagonista di alcune giocate decisive.

La situazione è resa ancora più interessante dal fatto che Noah Okafor sta convincendo il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, noto per la sua capacità di valorizzare i propri giocatori e per l’attenzione alla fase difensiva, sembra aver individuato in Okafor un elemento importante per il suo scacchiere tattico. La duttilità dell’attaccante, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un’arma preziosa per Allegri, che potrebbe sfruttare le sue accelerazioni e la sua abilità nel dribbling per creare superiorità numerica e scardinare le difese avversarie. La fiducia del tecnico è un fattore chiave che potrebbe incidere sulla permanenza del giocatore a Milano, a meno di offerte irrinunciabili.

Con Igli Tare ora nel ruolo di Direttore Sportivo del Milan, la gestione del mercato e la strategia sulle uscite saranno ancora più precise. Tare, con la sua comprovata esperienza nel settore, sarà chiamato a valutare attentamente ogni proposta per Okafor, cercando di massimizzare il profitto per il club senza però indebolire eccessivamente la rosa. La sua abilità nel condurre le trattative e nel negoziare i prezzi sarà fondamentale per definire il futuro del giovane attaccante.

L’eventuale partenza di Okafor aprirebbe scenari interessanti per il mercato in entrata del Milan, che potrebbe reinvestire il ricavato per rinforzare altri reparti o per acquisire un profilo più in linea con le esigenze tattiche di Allegri. Tuttavia, la priorità sembra essere quella di trattenere il giocatore, a meno che non si presenti un’offerta che soddisfi pienamente le richieste economiche del club e che permetta a Okafor di realizzare il suo sogno di giocare in un top club. La finestra di mercato è ancora lunga e il futuro di Noah Okafor rimane uno dei temi caldi in casa Milan, con i tifosi che attendono con ansia di capire se il talentuoso svizzero continuerà a vestire la maglia rossonera.