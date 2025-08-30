Mercato Milan, novità Lindelof! Tare piomba sul centrale attualmente svincolato: beffa al club di Serie A?

Mercato Milan, per la difesa spunta anche la candidatura dello svincolato Lindelof: Tare beffa la Fiorentina? Ultime

Dopo un’estate di colpi in entrata e uscite importanti, il calciomercato Milan non si ferma e continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del neo-tecnico Massimiliano Allegri. In attesa della ripresa del campionato, la dirigenza rossonera sta valutando diverse opzioni per la difesa, un reparto che ha mostrato alcune fragilità nelle amichevoli estive. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un nome nuovo e intrigante è spuntato sul taccuino del nuovo direttore sportivo Igli Tare: si tratta di Victor Lindelof.

Un’opportunità a costo zero e una sfida tra rossoneri e viola

Lindelof, difensore svedese classe 1994, è attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United lo scorso giugno. Questo status lo rende un’opportunità di mercato particolarmente allettante, poiché potrebbe essere tesserato anche dopo la chiusura del mercato estivo. Questa condizione offre al Milan un prezioso vantaggio, permettendo alla società di valutare con calma la situazione e, se necessario, agire in un secondo momento per mettere a segno un colpo di esperienza e qualità a costo zero. L’ex giocatore del Benfica porterebbe in dote una notevole esperienza internazionale, maturata sia in Premier League che in Champions League, un fattore cruciale per un Milan che punta a recitare un ruolo da protagonista su tutti i fronti. Tuttavia, la concorrenza per il difensore svedese non manca. Sulle sue tracce c’è infatti anche la Fiorentina, squadra che ha già dimostrato grande ambizione in questo mercato. La presenza di un difensore di esperienza come Lindelof farebbe comodo anche ai viola, creando un interessante duello di mercato tra due club che, come il Milan, sono sempre alla ricerca di occasioni per migliorare la propria rosa senza stravolgere il bilancio.

Pietro Comuzzo e il no all’Al-Hilal: un esempio di fedeltà e un segnale forte

L’articolo di Calciomercato.com cita anche un’altra curiosa vicenda di mercato, quella che riguarda Pietro Comuzzo. Il giovane talento italiano della Fiorentina ha deciso di rimanere a Firenze nonostante una ricca offerta proveniente dall’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita che ha fatto incetta di campioni in questa sessione di mercato. La scelta di Comuzzo rappresenta un segnale forte e positivo, in controtendenza rispetto alla massiccia migrazione di giocatori verso il campionato saudita. La sua decisione sottolinea l’importanza di rimanere in un contesto come la Serie A per crescere e affermarsi, privilegiando il progetto sportivo a un guadagno economico immediato. Questa notizia, seppur secondaria rispetto all’interesse del Milan per Lindelof, dimostra come il calcio italiano abbia ancora un suo fascino e un appeal, in particolare per i giovani calciatori che vedono nella nostra penisola il posto ideale per sviluppare il proprio talento. In conclusione, il Milan di Tare e Allegri è sempre attivo e pronto a cogliere le opportunità che il mercato offre, con Victor Lindelof che rappresenta un’occasione da non perdere per dare ulteriore solidità a un reparto difensivo che ha bisogno di rinforzi.