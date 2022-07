Le ultime sul rinnovo di Bennacer con il Milan: i dettagli

Da mesi ormai il Milan è in trattativa con Ismael Bennacer per il rinnovo e al momento l’intesa tra le parti non c’è, ma la sensazione è che ci si arriverà nelle prossime settimane.

Il contratto del centrocampista algerino va adeguato con un aumento dagli attuali 1,5 milioni di euro fino a 3,5 milioni più bonus.