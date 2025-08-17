Mercato Milan, intrigo Bennacer: l’algerino rifiuta tutto e ha un desiderio preciso. Da risolvere il nodo formula

Mercato Milan, da risolvere ancora l’intrigo legato a Bennacer: il centrocampista vuole il Marsiglia ma c’è il nodo formula

Le voci di mercato Milan si intensificano intorno a Ismaël Bennacer, centrocampista dell’AC Milan, la cui permanenza in rossonero sembra sempre più incerta in vista dell’estate. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, il Milan avrebbe intenzione di cedere il giocatore, ma le modalità dell’affare sono ancora oggetto di discussione.

L’Olympique Marsiglia, ex squadra di Bennacer, si è dimostrato particolarmente interessato a un suo ritorno, proponendo però un’operazione in prestito. Questa formula, tuttavia, non trova il favore del Milan, che preferirebbe un accordo a titolo definitivo o, in alternativa, un obbligo di riscatto. La posizione del club rossonero è chiara: monetizzare dalla cessione del centrocampista algerino per finanziare le prossime mosse di mercato.

Il Ruolo di Tare e Allegri nel Nuovo Milan

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore segna un momento di cambiamento significativo per il Milan. Entrambi avranno un ruolo cruciale nel definire la strategia di mercato e le decisioni riguardanti i giocatori in uscita e in entrata. La volontà di cedere Bennacer a titolo definitivo potrebbe essere un segnale della loro intenzione di ristrutturare profondamente la rosa, garantendo al club un tesoretto importante da reinvestire. La visione di Tare per la costruzione di una squadra competitiva e le esigenze tattiche di Allegri saranno determinanti per il futuro di Bennacer e per le altre operazioni di mercato.

Le Offerte Rifiutate e il Futuro di Bennacer

Nonostante l’incertezza sul suo futuro milanista, Ismaël Bennacer ha già dimostrato una chiara preferenza per il prosieguo della sua carriera. Nelle ultime settimane, il centrocampista algerino ha rifiutato ben tre offerte provenienti da Arabia Saudita, Russia e Turchia. Questo atteggiamento suggerisce che Bennacer desideri rimanere in un campionato di alto livello o in un contesto che lo stimoli maggiormente dal punto di vista sportivo, come potrebbe essere il ritorno al Marsiglia. La sua volontà sarà un fattore non trascurabile nelle trattative tra i club.

Il valore di Bennacer sul mercato è indubbio. Le sue qualità tecniche, la sua visione di gioco e la sua capacità di recuperare palloni lo rendono un profilo appetibile per molti top club europei. Il Milan è consapevole di queste sue qualità e punta a ottenere il massimo dalla sua cessione. La trattativa con l’Olympique Marsiglia si preannuncia quindi complessa, con il club francese che dovrà fare i conti con le richieste economiche dei rossoneri se vorrà riportare Bennacer al Velodrome.

In un’estate che si preannuncia ricca di movimenti per il calciomercato, il caso Bennacer sarà sicuramente uno dei più seguiti. Le strategie di Tare, le indicazioni di Allegri e la volontà del giocatore si intrecceranno per definire il futuro del talentuoso centrocampista algerino.