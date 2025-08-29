Mercato Milan, non solo Nkunku? I rossoneri pensano a queste mosse

Mercato Milan, non solo Nkunku: i rossoneri preparano un secondo arrivo in attacco. Sogno Vlahovic, Dovbyk opzione concreta

I mercati di Milan e Juventus si intrecciano in un’operazione destinata a far discutere: il Milan si assicura Christopher Nkunku, ma non smette di sognare Dusan Vlahovic. Un articolo di Calciomercato.com rivela i dettagli di una strategia ambiziosa, che vede il nuovo direttore sportivo Tare e il tecnico Massimiliano Allegri protagonisti di un piano che potrebbe rivoluzionare l’attacco rossonero.

Milan, Ufficiale l’Affare Nkunku: Ma Non Finisce Qui

Il Milan accelera e si assicura uno dei talenti più brillanti del calcio europeo. Secondo la fonte Calciomercato.com, l’affare per Christopher Nkunku è praticamente fatto. Il club di Via Aldo Rossi ha trovato l’accordo per un contratto di cinque anni con il giocatore francese e un’intesa verbale con il Chelsea, sulla base di 35 milioni di euro più 7 milioni di bonus, per un totale che sfiora i 42 milioni. Un colpo da novanta che risolve l’esigenza di un rinforzo in attacco, ma che, sorprendentemente, non sembra escludere ulteriori manovre.

Vlahovic Resta un Obiettivo, Nonostante l’Arrivo di Nkunku

Con l’arrivo di Nkunku, i tifosi rossoneri si chiedono se il mercato in entrata del Milan sia da considerarsi concluso, soprattutto in attacco. La risposta, stando alle indiscrezioni, sembra essere no. Nonostante le difficoltà legate all’ingaggio da 12 milioni di euro e alla valutazione di 20 milioni della Juventus, Dusan Vlahovic resta un profilo che stuzzica l’interesse del Milan. La situazione del serbo alla Juventus, con un contratto in scadenza e il probabile ritorno di Randal Kolo Muani al PSG, lo rende un obiettivo concreto. Il Milan, come appreso dalla fonte, vorrebbe fare un ultimo sforzo per l’attaccante.

La Strategia di Tare e Allegri per Convincere Vlahovic

La nuova dirigenza del Milan, guidata dal DS Tare e con il benestare del tecnico Allegri, ha una strategia chiara. Nonostante il difficile dialogo con la Juventus e l’agente del giocatore, Darko Ristic, i rossoneri stanno preparando una proposta importante per il giocatore: un contratto quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Un ingaggio più basso rispetto a quello attuale, ma che testimonia la volontà del Milan di accaparrarsi un numero 9 con le caratteristiche cercate da Allegri. L’allenatore, infatti, pur accogliendo volentieri Nkunku, non ha nascosto il desiderio di avere in rosa una punta di peso. “Ho parlato di caratteristiche dei giocatori”, ha dichiarato Allegri in conferenza stampa, lasciando la porta aperta a ulteriori rinforzi.

Le Cessioni e le Altre Piste

Per finanziare l’operazione Vlahovic, il Milan fa affidamento sulle cessioni. L’ottimo mercato in uscita, con gli imminenti trasferimenti di Samuel Chukwueze al Fulham e Yunus Musah all’Atalanta, genererà le risorse necessarie. Nel frattempo, il club non ha chiuso la porta ad altre soluzioni. Si monitora con attenzione il profilo di Artem Dovbyk, attaccante della Roma, in un possibile scambio con Santiago Giménez, sebbene Vlahovic resti la prima scelta. L’infortunio di Jashari a centrocampo, infine, potrebbe spingere il Milan a cercare un altro rinforzo anche in quel reparto.

Il calciomercato del Milan, dunque, è tutt’altro che terminato. Con Nkunku già in tasca, la dirigenza punta a un colpo ancora più clamoroso per regalare ad Allegri un attacco da sogno. Resta da vedere se la Juventus si aprirà alla trattativa e se Vlahovic accetterà la proposta rossonera, ma una cosa è certa: le prossime settimane saranno decisive.