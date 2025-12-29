Mercato Milan, dalla Turchia arriva l’offerta per Nkunku: ecco i dettagli e le cifre

Mercato Milan, dalla Turchia arriva un’offerta per Nkunku: pressing del Fenerbahce. Ecco i dettagli e le cifre

Il calciomercato del Milan si accende improvvisamente attorno alla figura di Christopher Nkunku. Proprio nel momento in cui il francese sembra aver trovato la sua dimensione in rossonero grazie alla doppietta decisiva contro il Verona, dalla Turchia rimbalzano voci di un forte pressing da parte del Fenerbahçe. Secondo quanto riportato da Fotomac, il club di Istanbul starebbe facendo sul serio per assicurarsi l’attaccante già a gennaio. A muoversi in prima persona sarebbe stato Domenico Tedesco, attuale allenatore dei gialloblù e vecchio mentore di Nkunku ai tempi del Lipsia. Una telefonata diretta avrebbe dato il via all’offensiva: «Lavoriamo di nuovo insieme», sarebbe stato l’appello del tecnico per convincere il calciatore a scegliere il progetto del Fenerbahçe, superando così anche la concorrenza dei rivali del Galatasaray.

Mercato Milan, offerta con prestito e riscatto fissato a 35 milioni

La strategia del club turco è chiara e punta a ottenere il giocatore senza pesanti esborsi immediati. La proposta sul piatto prevedrebbe un prestito gratuito fino a giugno 2026 con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Si tratta di una cifra studiata nei minimi dettagli per permettere al Milan di evitare una minusvalenza, dato che la dirigenza rossonera ha investito circa 37 milioni per prelevarlo dal Chelsea la scorsa estate. Fino alla sfida contro il Verona, il bilancio di Nkunku era stato decisamente deludente con zero gol in Serie A dopo undici partite, ma la doppietta di San Siro e il premio di MVP della gara hanno cambiato radicalmente la prospettiva del club. Se fino a pochi giorni fa la cessione sembrava uno scenario probabile, ora Allegri e la società potrebbero opporre un netto rifiuto, considerando rischioso privarsi del talento francese proprio nel momento della sua esplosione.