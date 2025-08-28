Mercato Milan, Nkunku vede Milanello! E Allegri sogna l’accoppiata che non si aspettava nessuno. I nomi sul tavolo

Mercato Milan, la giornata di oggi potrebbe essere decisiva per l’arrivo di Nkunku in rossonero: possibile l’accoppiata con Dovbyk

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta lavorando a una doppia operazione per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo una serie di sorprese e colpi di scena che hanno caratterizzato finora la campagna acquisti rossonera, il direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani sembrano aver individuato i profili giusti per la squadra del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’attenzione del club di via Aldo Rossi è focalizzata su due nomi di spicco: il francese Christopher Nkunku del Chelsea e l’ucraino Artem Dovbyk della Roma.

Il cambiamento di rotta è stato innescato dal dietrofront sulla trattativa per Conrad Harder. L’affare, che sembrava ben avviato, si è complicato per la mancata intesa tra lo Sporting Lisbona e il Panathinaikos per il passaggio di Fotis Ioannidis. Questo stallo, unito a nuove richieste economiche da parte degli agenti del giocatore, ha spinto il Milan a riconsiderare le proprie opzioni e a puntare su profili di livello superiore.

L’idea che sta prendendo maggiormente piede in queste ore è quella di Nkunku. Il jolly offensivo del Chelsea, noto per la sua versatilità e la capacità di agire in diverse posizioni del fronte d’attacco, è diventato il candidato principale per il Milan. La trattativa è ancora da definire, ma le indiscrezioni suggeriscono un possibile trasferimento a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il Chelsea, d’altronde, cerca una sistemazione per il giocatore già da gennaio e preferirebbe una cessione a titolo definitivo piuttosto che un prestito. Per quanto riguarda l’ingaggio, il club rossonero dovrà trovare un’intesa con il giocatore intorno ai 5 milioni di euro a stagione, una cifra che riflette il suo valore e il suo status di giocatore di alto profilo.

Parallelamente, il Milan non ha perso di vista l’opzione Dovbyk. Il centravanti ucraino della Roma è un’alternativa concreta e il club ha già sondato il terreno per un possibile prestito. Tuttavia, questa pista è legata a una condizione cruciale: la Roma dovrebbe prima trovare un sostituto all’altezza per liberare il giocatore. Nonostante questa complessità, l’operazione Dovbyk resta un’opzione interessante per il Milan, che con lui si assicurerebbe un’altra punta di spessore per affiancare i propri attaccanti.

In un mercato estivo che si preannuncia più che mai dinamico, le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a mettere a segno questi due colpi, che andrebbero a rafforzare in modo significativo la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il tandem Tare-Furlani è al lavoro per regalare ai tifosi rossoneri i rinforzi attesi e costruire una squadra competitiva per la corsa al titolo.