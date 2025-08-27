Mercato Milan, le ultime su Nkunku! Trattativa concreta, dialoghi col calciatore per scavalcare un preciso ostacolo. Ecco quale

Mercato Milan, arrivano importanti novità su Nkunku: si dialoga col calciatore per cercare una quadra sull’ingaggio

La sessione estiva di calciomercato Milan si infiamma con una trattativa che potrebbe ridefinire gli equilibri della Serie A. Al centro dell’attenzione c’è il Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, impegnato a rinforzare l’attacco rossonero. L’obiettivo principale, in un colpo che farebbe sognare i tifosi, è Christopher Nkunku, talento polivalente del Chelsea. Le ultime indiscrezioni, fornite dal giornalista di SportMediaset Orazio Accomando, dipingono un quadro di una trattativa concreta, anche se non ancora in fase avanzata.

La situazione della trattativa tra Milan e Chelsea

Secondo la fonte autorevole di Orazio Accomando, la trattativa per il trasferimento di Christopher Nkunku dal Chelsea al Milan è tutt’altro che chiusa, ma i contatti sono costanti e intensi. In queste ore, i club stanno discutendo su cifre e formula per un’operazione a titolo definitivo. Il valore del cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, una somma considerevole che si dividerebbe in 37 milioni di euro fissi e 3 milioni di euro in bonus. Questo tipo di operazione dimostra la volontà del Milan di investire in un giocatore di alto profilo e con un potenziale enorme, un segnale chiaro della nuova strategia del club sotto la guida di Tare e Allegri.

Le volontà del giocatore e le sfide da superare

Il giocatore francese ha mostrato una forte apertura alla destinazione Milan, un fattore decisivo in ogni negoziazione. La sua volontà di vestire la maglia rossonera rappresenta un enorme vantaggio per il club italiano. Tuttavia, l’accordo non è ancora vicino, principalmente a causa delle richieste economiche del giocatore. Nkunku chiede un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, una cifra elevata per le casse del Milan, ma che riflette il suo valore e il suo status di giocatore chiave a livello internazionale. Le parti stanno lavorando per trovare un punto d’incontro che soddisfi le esigenze di tutti. Nonostante l’interesse e la disponibilità del giocatore, la distanza sull’ingaggio dimostra che la trattativa non è ancora entrata nel vivo del tutto, ma resta un affare concreto e potenzialmente realizzabile.

L’impatto di Nkunku sul nuovo Milan di Allegri

L’arrivo di Christopher Nkunku rappresenterebbe un rinforzo straordinario per il Milan di Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua abilità nel valorizzare i talenti offensivi, avrebbe a disposizione un giocatore in grado di ricoprire più ruoli, dalla trequarti alla seconda punta. La sua duttilità e la qualità tecnica farebbero un salto di qualità notevole all’intero reparto offensivo. Con un organigramma sportivo che vede Igli Tare alla guida, il Milan sta costruendo una squadra in grado di competere ad altissimi livelli, e l’acquisto di Nkunku sarebbe la prova definitiva delle ambizioni rossonere. Resta da capire se le parti riusciranno a limare le differenze economiche per trasformare un sogno di mercato in una realtà concreta.