Mercato Milan, risale la pista legata a Nicolas Jackson! Quell’apertura del Chelsea cambia il pensiero di Tare

Mercato Milan, sta risalendo nelle considerazioni di Tare la pista legata al possibile arrivo di Nicolas Jackson dal Chelsea

Il calciomercato Milan è in frenetica attività sul mercato per trovare il nuovo centravanti che possa guidare l’attacco rossonero nella prossima stagione. Con la pista Rasmus Hojlund che si fa sempre più complessa a causa dell’inserimento di competitori agguerriti come Newcastle e Napoli, il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri stanno attentamente valutando alternative. L’edizione odierna di Tuttosport ha gettato nuova luce su un nome che, pur non essendo una novità assoluta, sta guadagnando terreno significativo nelle preferenze del club di Via Aldo Rossi: stiamo parlando di Nicolas Jackson, attuale attaccante del Chelsea.

Il profilo di Nicolas Jackson non è certo sconosciuto agli scout milanisti. Il giocatore, un attaccante dinamico e versatile, ha dimostrato le sue qualità in Premier League, seppur in una stagione non sempre lineare per il Chelsea. La sua rapidità, la capacità di attaccare la profondità e un fiuto del gol che, pur potendo essere affinato, è indubbiamente presente, lo rendono un elemento interessante per il progetto tecnico di Allegri. Il Milan di Tare è sempre stato attento ai giovani talenti con margini di crescita, e Jackson rientra perfettamente in questa categoria. La sua esperienza nel calcio inglese, uno dei campionati più fisici e tattici al mondo, gli conferisce una preparazione notevole che potrebbe facilitare il suo inserimento nel campionato italiano.

La situazione Hojlund, come riportato da Tuttosport, è un vero e proprio “rebus”. Il Manchester United si mostra restio a cederlo, e la concorrenza di squadre con disponibilità economiche importanti come il Newcastle e la voglia di rafforzarsi del Napoli rende l’affare estremamente arduo. È in questo scenario che il Milan è costretto a guardarsi intorno con maggiore insistenza, e il nome di Nicolas Jackson emerge come una soluzione concreta e percorribile. Il Chelsea, reduce da una stagione deludente e con la necessità di sfoltire una rosa ampia e costosa, potrebbe essere più propenso a cedere alcuni dei suoi elementi, soprattutto se un’offerta congrua dovesse arrivare.

Per il Milan di Igli Tare, acquisire un attaccante come Jackson significherebbe puntare su un profilo con potenziale esplosivo. Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti e di plasmarli tatticamente, potrebbe trovare in Jackson il centravanti ideale per il suo sistema di gioco. Un attaccante capace di dialogare con i centrocampisti, di attaccare la profondità e di essere un punto di riferimento in area di rigore, pur mantenendo una certa mobilità. La duttilità tattica di Jackson gli permette di giocare sia come punta centrale che eventualmente come esterno d’attacco, offrendo così diverse soluzioni al tecnico livornese.

L’interesse per Jackson non è un fulmine a ciel sereno. Si tratta di un giocatore che piace da tempo alla dirigenza rossonera, e ora, con le difficoltà incontrate su altre piste, la sua candidatura assume un peso specifico maggiore. Le strategie di mercato del Milan di Tare sono sempre state improntate alla lungimiranza, cercando di acquisire giocatori che possano garantire un rendimento immediato ma che abbiano anche la possibilità di crescere e valorizzarsi nel tempo. Nicolas Jackson si inserisce perfettamente in questa filosofia.

In sintesi, mentre il “rebus Hojlund” continua a tenere banco, il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri sta seriamente valutando Nicolas Jackson del Chelsea come la soluzione primaria per rafforzare l’attacco. Un giocatore giovane, con esperienza internazionale e un potenziale ancora inesplorato, che potrebbe rivelarsi la sorpresa positiva del prossimo mercato rossonero. La fonte Tuttosport ha acceso i riflettori su questa pista, e ora l’attenzione si sposta sulle prossime mosse del Milan per portare a casa il suo nuovo numero 9.