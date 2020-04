Mercato Milan: nella lista di Rangnick c’è un talento giapponese, ecco chi

Per il prossimo mercato estivo del Milan, qualora arrivasse Rangnick, non è da escludere la suggestione orientale, ovvero Nishikawa

La “scuderia” Red Bull ha diversi scout in giro per il mondo, soprattutto in Asia, dove di recente è stato scoperto Minamino, acquistato proprio dal Salisburgo e ceduto in estate al Liverpool.

Nella lista di Rangnick compare però un altro calciatore giapponese, ovvero Nashikawa del Kawasaki Frontale, accostato al Lipsia ma che con l’eventuale arrivo al Milan del tedesco potrebbe diventare un obiettivo rossonero.