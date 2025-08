Mercato Milan, ritorno di fiamma del Napoli per Musah! Contatti in corso, può partire se... Ultimissime

Mercato Milan, il Napoli è tornato con forza su Yunus Musah: contatti in corso, il centrocampista americano è un pallino di Conte

Il Napoli torna prepotentemente su Yunus Musah, centrocampista del Milan, riaccendendo un interesse che, a quanto pare, non si è mai del tutto spento. Le voci di mercato, riportate da Gianluca Di Marzio, indicano che i contatti tra le due società, già avviati nei mesi scorsi, starebbero riprendendo con rinnovato vigore. Un segnale chiaro di come il club partenopeo veda in Musah un tassello fondamentale per completare la propria rosa in vista della prossima stagione.

L’interesse per il classe 2002 non è una novità. Già nelle finestre di mercato precedenti, il nome di Yunus Musah era circolato con insistenza nell’orbita del Napoli, che aveva intrattenuto diversi contatti con la dirigenza rossonera. Nonostante sia il Napoli di Antonio Conte sia il Milan di Massimiliano Allegri (con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo) si siano già rinforzate a centrocampo con nuovi acquisti, gli azzurri sembrano non aver abbandonato l’idea di portare il talentuoso americano ai piedi del Vesuvio.

Il motivo di questo rinnovato assalto è chiaro: il Napoli vede in Musah un profilo in grado di garantire quell’equilibrio tattico e quella dinamicità che Antonio Conte ricerca per il suo centrocampo. Con la sua capacità di copertura, la sua resistenza fisica e la sua visione di gioco, Musah si inserirebbe perfettamente nei meccanismi voluti dal tecnico salentino. Non è un caso che i contatti tra le parti, seppur magari in sordina, non si siano mai interrotti del tutto, testimoniando una reciproca stima e un’attenzione costante verso la situazione del giocatore.

Nella sua ultima stagione con la maglia del calciomercato Milan, Yunus Musah ha dimostrato le sue qualità, collezionando ben 40 presenze tra tutte le competizioni. Pur non essendo un finalizzatore prolifico, il suo contributo si è manifestato in altri aspetti del gioco, come la costruzione della manovra e la fase di non possesso, dove ha fornito tre assist ai compagni. Queste statistiche sottolineano la sua polivalenza e la sua costante presenza sul campo, caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra.

L’eventuale arrivo di Musah al Napoli rappresenterebbe un ulteriore segnale delle ambizioni del club campano. Sotto la guida di Antonio Conte, la squadra sta cercando di costruire un organico in grado di competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. L’aggiunta di un centrocampista giovane ma già con una buona esperienza come Yunus Musah andrebbe a rafforzare un reparto cruciale, offrendo a Conte maggiori opzioni tattiche e la possibilità di gestire al meglio le energie dei suoi giocatori in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.