Mercato Milan, Musah si allontana dal Napoli ma nel rush finale può succedere questo

Mercato Milan, il Napoli rallenta su Musah ma non molla completamente la presa: può succedere questo

Il conto alla rovescia per la chiusura del calciomercato estivo scandisce giorni di grande fermento e frenetiche trattative. Mancano meno di tre settimane alla deadline, fissata per la fine di agosto, e la situazione di molti giocatori è ancora in bilico. A fare il punto su due nomi importanti del campionato italiano è il quotidiano Il Mattino, che analizza il futuro di Fabio Miretti e Yunus Musah, entrambi al centro di diverse voci di mercato. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla testata napoletana, le piste che li riguardano si sarebbero “raffreddate”, ma non sarebbero ancora saltate. La prudenza è d’obbligo, dato che in questo periodo di mercato tutto può cambiare in pochi istanti.

La posizione di Fabio Miretti è stata a lungo oggetto di discussione. Il giovane centrocampista, un talento cresciuto nel vivaio bianconero, è un profilo che interessa diversi club in Italia e all’estero. Nonostante il suo valore e il suo potenziale, la Juventus sta valutando attentamente le strategie per il reparto mediano. Secondo Il Mattino, le trattative che lo riguardano avrebbero subito una frenata, un calo di intensità che ha lasciato in sospeso il suo trasferimento. Tuttavia, il quotidiano sottolinea come lo stallo non equivalga a un fallimento: le porte rimangono aperte e la situazione è costantemente monitorata. Tutto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno e dalla volontà del club di monetizzare, o al contrario, di puntare ancora sulle qualità del ragazzo.

Anche Yunus Musah si trova in una fase di incertezza. Il centrocampista, arrivato al Milan nella scorsa stagione, è stato un’alternativa preziosa per la squadra rossonera. Con il nuovo allenatore Max Allegri che sta definendo i suoi piani tattici, ogni giocatore della rosa è sotto esame. Le voci di un possibile trasferimento di Musah verso altri lidi si sarebbero attenuate, riflettendo una situazione di attesa e valutazione. È plausibile che il club rossonero, sotto la supervisione della dirigenza, abbia deciso di non affrettare decisioni, valutando se le offerte in arrivo siano davvero convenienti o se sia meglio trattenere il giocatore per la prossima stagione. Anche in questo caso, il mercato è una scacchiera in movimento e ogni pedina può cambiare posizione all’ultimo minuto.

Il Mattino conclude la sua analisi con una considerazione che riassume perfettamente la fase attuale del calciomercato: “tutto è ancora possibile in questi ultimi 17 giorni”. Il tempo stringe e le squadre sanno che le ultime ore sono spesso quelle più calde, dove si chiudono affari che sembravano impossibili. Le trattative per Miretti e Musah potrebbero riaccendersi improvvisamente, magari a causa di un effetto domino innescato da altri trasferimenti, o restare in sospeso fino al gong finale. La cautela di Juventus e Milan è comprensibile, ma gli ultimi giorni di agosto saranno cruciali per il futuro di questi due giocatori e per le ambizioni dei rispettivi club.