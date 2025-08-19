Mercato Milan, novità Hojlund! L’ingresso in scena del top club non spaventa Tare: questa la strategia del DS

Mercato Milan, l’ingresso in scena del Napoli nella corsa a Hojlund non cambia i piani di Tare: il DS attende una risposta dal calciatore

L’ombra del Napoli su Rasmus Hojlund non ha scosso il calciomercato Milan. Nonostante le recenti indiscrezioni che vedono i partenopei interessati all’attaccante danese, il club rossonero, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri, mantiene una posizione di fermezza strategica. Sembra che la dirigenza milanista abbia deciso di non farsi prendere dalla fretta, convinta di aver già espresso con chiarezza e determinazione il proprio interesse. La palla, ora, è metaforicamente nel campo di Hojlund e del Manchester United.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la “discesa in campo” del Napoli non ha spinto il Milan a “spingere sull’acceleratore” per mantenere un presunto “vantaggio”. Questa passività apparente è, in realtà, una mossa calcolata. Il Milan ha operato con decisione e ha messo in chiaro le proprie intenzioni. La proposta è stata presentata, le condizioni sono state delineate, e ora l’attesa è per una contromossa. Questa strategia riflette una fiducia nel proprio operato e nella capacità di attirare giocatori di alto profilo, anche in un mercato sempre più competitivo e aggressivo.

La scelta di Tare, noto per la sua abilità nel condurre trattative complesse, e di Allegri, che predilige giocatori con caratteristiche specifiche e una forte mentalità, è evidente in questa condotta. Non c’è fretta ingiustificata, né paura di perdere il bersaglio. Il Milan ha fatto la sua parte, esponendosi in maniera inequivocabile. Questo significa che le condizioni offerte sono ritenute vantaggiose sia per il giocatore che per il club di appartenenza.

Il Manchester United, dal canto suo, si trova in una posizione delicata. La volontà di Hojlund sarà determinante. Se il giocatore dovesse esprimere chiaramente il desiderio di trasferirsi a Milano, lo United si troverebbe a dover negoziare con una squadra che ha già mostrato le proprie carte. Il Milan non intende partecipare a un’asta al rialzo, preferendo invece basare la trattativa su un’offerta equa e ponderata. Questa fermezza potrebbe alla fine giocare a favore dei rossoneri, costringendo lo United e l’entourage di Hojlund a considerare seriamente l’offerta milanista.

In un’estate di mercato che si preannuncia infuocata, la mossa del Napoli su Hojlund potrebbe essere stata un tentativo di disturbo, o forse un genuino interesse per un attaccante dalle grandi potenzialità. Tuttavia, il Milan non ha abboccato all’amo. La linea dettata da Tare e sposata da Allegri è chiara: il club rossonero non si farà trascinare in dinamiche di mercato che non rispecchiano la propria visione. La pazienza e la determinazione saranno le chiavi di volta in questa trattativa. I tifosi del Milan attendono con ansia gli sviluppi, sperando che la strategia adottata porti Hojlund a vestire la maglia rossonera.